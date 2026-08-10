Cutremur puternic în Columbia. Au fost raportate victime și pagube semnificative

Un cutremur puternic produs luni dimineața în vestul Columbiei a provocat răniți și pagube semnificative în provincia Chocó, potrivit guvernatorului Nubia Carolina Cordoba-Curi. Seismul a fost resimțit în mai multe zone ale țării, inclusiv în capitala Bogotá, dar și în Venezuela.

Guvernatorul provinciei Chocó a anunțat că autoritățile au început evaluarea efectelor produse de cutremur și că există îngrijorări privind eventualele replici. Epicentrul seismului a fost localizat în apropierea localității San José del Palmar, însă pagube au fost raportate și în capitala provinciei, Quibdó.

„Tocmai am înregistrat un cutremur major în departamentul Choco. Suntem îngrijorați de replici. Deși epicentrul a fost lângă San Jose del Palmar, există răniți și pagube semnificative la clădiri din capitala Quibdo. Deja efectuăm o evaluare a pagubelor și vom emite primul raport oficial în curând”, a declarat guvernatorul Nubia Carolina Cordoba-Curi la emisiunea X.

Potrivit Serviciului de Proces Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut magnitudinea 7,4. Cutremurul a fost înregistrat la ora 7:34, ora locală, iar trepidațiile au fost resimțite în mai multe orașe columbiene.

Epicentrul a fost localizat în San José del Palmar, în departamentul Chocó, la aproximativ 280 de kilometri vest de Bogotá, potrivit datelor USGS. Seismul s-a produs la o adâncime de 107 kilometri, conform aceleiași surse.

În capitala Columbiei, mișcarea telurică a fost resimțită puternic și a declanșat alarme în mai multe clădiri. Oamenii au fost evacuați pe străzi ca măsură de precauție, în timp ce autoritățile au început verificările pentru identificarea eventualelor efecte asupra construcțiilor.

Primarul orașului Bogotá, Carlos Galán, a transmis că, la momentul declarației sale, nu fuseseră raportate persoane rănite sau daune structurale în capitală. El a menționat însă existența unor fisuri în anumite clădiri.

„În acest moment nu există raportări de răniți sau daune structurale, ci doar câteva crăpături în clădiri”, a declarat primarul orașului Bogotá, Carlos Galán, la emisiunea X.

Datele privind intensitatea seismului au diferit între instituțiile care au monitorizat evenimentul. În timp ce USGS a indicat o magnitudine de 7,4 și o adâncime de 107 kilometri, Unitatea Națională pentru Managementul Riscurilor în Dezastre (UNGRD) a anunțat alte valori pentru același cutremur.

Potrivit UNGRD, seismul produs la ora 7:34 a avut magnitudinea de 6,6 și s-a produs la o adâncime de 79 de kilometri. Instituția a precizat că menține legătura cu autoritățile locale pentru verificarea eventualelor pagube produse de cutremur.

În Chocó, autoritățile locale au început evaluarea situației după apariția primelor informații privind persoanele rănite și clădirile afectate. Guvernatorul provinciei a anunțat că un prim raport oficial urma să fie transmis după verificarea pagubelor.

Seismul a fost resimțit și în afara Columbiei, inclusiv în Venezuela. În mai multe zone afectate de mișcarea telurică, autoritățile au luat măsuri de precauție, iar verificările privind starea clădirilor și eventualele victime au continuat după producerea cutremurului.