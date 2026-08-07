Cutremur de 5,8 în Filipine. Primele informații venite după producerea seismului

SURSA FOTO: Dreamstime / Țara care înregistrează cele mai multe cutremure din Europa: peste 2.000 de falii active

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri în provincia Occidental Mindoro, situată în vestul Filipinelor, potrivit informațiilor transmise de Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (PHIVOLCS). Mișcarea seismică a fost resimțită inclusiv în capitala Manila, au relatat martori citați de Reuters.

Seismul a avut loc la ora locală 10:38 și a fost localizat la aproximativ 21 de kilometri sud-vest de orașul Mamburao, din provincia Occidental Mindoro. Datele preliminare publicate de PHIVOLCS indică faptul că acesta s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Potrivit martorilor Reuters aflați în Manila, trepidațiile au fost resimțite într-o clădire de birouri din capitala filipineză. În urma seismului, angajații unei clădiri aparținând unei agenții de stat au fost îndrumați să evacueze imobilul, măsura fiind luată din precauție.

Autoritățile au monitorizat situația imediat după producerea cutremurului, în timp ce instituțiile responsabile au evaluat eventualele efecte ale mișcării tectonice.

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (PHIVOLCS) a transmis că, potrivit evaluărilor inițiale, nu sunt așteptate pagube provocate de cutremurul cu magnitudinea de 5,8.

A magnitude 5.8 earthquake struck off the western coast of the Philippines, with tremors felt in the capital, Manila. Authorities are assessing the situation, with no immediate reports of major damage or casualties.#PhilippinesEarthquake #Earthquake #Manila #NaturalDisaster… pic.twitter.com/YT787wf4XY — Pakistan TV (@PakTVGlobal) August 7, 2026

Totuși, specialiștii avertizează că, după producerea seismului, există posibilitatea apariției unor replici, fenomen obișnuit după un cutremur de această intensitate. Autoritățile continuă să urmărească evoluția situației și să actualizeze informațiile, dacă vor apărea modificări privind efectele seismului.

Zona Occidental Mindoro este una activă din punct de vedere seismic și a fost afectată de mai multe cutremure în ultimii ani, unele fiind resimțite inclusiv în Manila.

7 august 2026 – Cutremur cu magnitudinea 5,8 în apropiere de Mamburao (Occidental Mindoro), resimțit și în Manila. PHIVOLCS a precizat că nu sunt anticipate pagube importante, însă sunt posibile replici.

Iunie–iulie 2026 – PHIVOLCS a înregistrat mai multe seisme de magnitudine redusă, între 4,0 și 4,2, în aceeași zonă, fără pagube raportate.

Iunie 2026 – Sudul Filipinelor a fost zguduit de un cutremur major, cu magnitudinea 7,8, care a provocat zeci de victime și mii de replici.

Deși epicentrul a fost la mare distanță de Mindoro, evenimentul a evidențiat activitatea seismică intensă din arhipelag.