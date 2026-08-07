Cutremur de 5,8 în Filipine. Primele informații venite după producerea seismului
SURSA FOTO: Dreamstime / Țara care înregistrează cele mai multe cutremure din Europa: peste 2.000 de falii active
Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri în provincia Occidental Mindoro, situată în vestul Filipinelor, potrivit informațiilor transmise de Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (PHIVOLCS). Mișcarea seismică a fost resimțită inclusiv în capitala Manila, au relatat martori citați de Reuters.
Trepidațiile au ajuns până în capitală. Ce spun primele evaluări după cutremurul din Filipine
Seismul a avut loc la ora locală 10:38 și a fost localizat la aproximativ 21 de kilometri sud-vest de orașul Mamburao, din provincia Occidental Mindoro. Datele preliminare publicate de PHIVOLCS indică faptul că acesta s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.
Potrivit martorilor Reuters aflați în Manila, trepidațiile au fost resimțite într-o clădire de birouri din capitala filipineză. În urma seismului, angajații unei clădiri aparținând unei agenții de stat au fost îndrumați să evacueze imobilul, măsura fiind luată din precauție.
Autoritățile au monitorizat situația imediat după producerea cutremurului, în timp ce instituțiile responsabile au evaluat eventualele efecte ale mișcării tectonice.
PHIVOLCS: Nu sunt anticipate pagube, dar pot apărea replici
Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (PHIVOLCS) a transmis că, potrivit evaluărilor inițiale, nu sunt așteptate pagube provocate de cutremurul cu magnitudinea de 5,8.
A magnitude 5.8 earthquake struck off the western coast of the Philippines, with tremors felt in the capital, Manila. Authorities are assessing the situation, with no immediate reports of major damage or casualties.#PhilippinesEarthquake #Earthquake #Manila #NaturalDisaster… pic.twitter.com/YT787wf4XY
— Pakistan TV (@PakTVGlobal) August 7, 2026
Totuși, specialiștii avertizează că, după producerea seismului, există posibilitatea apariției unor replici, fenomen obișnuit după un cutremur de această intensitate. Autoritățile continuă să urmărească evoluția situației și să actualizeze informațiile, dacă vor apărea modificări privind efectele seismului.
Zona Occidental Mindoro este una activă din punct de vedere seismic și a fost afectată de mai multe cutremure în ultimii ani, unele fiind resimțite inclusiv în Manila.
Iată câteva exemple relevante:
7 august 2026 – Cutremur cu magnitudinea 5,8 în apropiere de Mamburao (Occidental Mindoro), resimțit și în Manila. PHIVOLCS a precizat că nu sunt anticipate pagube importante, însă sunt posibile replici.
Iunie–iulie 2026 – PHIVOLCS a înregistrat mai multe seisme de magnitudine redusă, între 4,0 și 4,2, în aceeași zonă, fără pagube raportate.
Iunie 2026 – Sudul Filipinelor a fost zguduit de un cutremur major, cu magnitudinea 7,8, care a provocat zeci de victime și mii de replici.
Deși epicentrul a fost la mare distanță de Mindoro, evenimentul a evidențiat activitatea seismică intensă din arhipelag.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.