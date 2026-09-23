Vin scumpirile peste romani: facturi mai mari la curent și gaze. Ce majorări sunt anunțate

Facturile la energie electrică și gaze naturale ar putea crește din luna octombrie, în condițiile în care specialiștii estimează scumpiri cuprinse între 20% și 30%. Unul dintre principalii factori indicați este evoluția cotațiilor de pe piața europeană, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani.

Majorările de pe piața energiei sunt deja vizibile în ofertele unor furnizori. Hidroelectrica, companie care a atras un număr important de clienți datorită tarifelor mai reduse, majorează prețul energiei cu aproximativ 13% din octombrie.

Astfel, pentru clienții care achită în prezent un tarif de aproximativ 1,11 lei/kWh, prețul ar urma să ajungă la 1,19 lei/kWh. În zonele în care tariful actual este de aproximativ 1,19 lei/kWh, noul preț poate ajunge la 1,27 lei/kWh.

Deocamdată, aceste tarife se aplică noilor clienți și consumatorilor ale căror contracte ajung la termen. Experții avertizează însă că modificările ar putea avea efecte și asupra altor oferte de pe piața energiei, unde prețurile ar putea crește chiar și cu 20%.

Consumatorii care intenționează să își schimbe furnizorul au posibilitatea de a compara ofertele și tarifele disponibile pe site-ul ANRE. Procedura de schimbare a furnizorului este gratuită și poate fi realizată rapid.

Evoluția prețurilor la electricitate este influențată și de situația de pe piața gazelor naturale. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat că presiunile asupra prețurilor nu sunt legate doar de producția hidro afectată de secetă sau de oprirea reactoarelor de la Cernavodă.

Potrivit oficialului, un alt factor important îl reprezintă nivelul ridicat al prețului gazelor naturale pe piața europeană. Acesta poate avea efecte asupra costurilor energiei electrice, deoarece o parte din electricitate este produsă folosind gaze naturale.

„Se uită, de asemenea, și la situația din toamnă, din iarnă. Acolo este marea problemă pentru că, din păcate, prețul gazului natural se menține ridicat la nivelul Uniunii Europene și acest preț al gazului natural, în cascadă, declanșează și ridicări de tarif pe energia electrică”, a declarat Cristian Bușoi la „Talk B1”.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei a precizat că autoritățile țin legătura cu furnizorii în legătură cu evoluția pieței. În același timp, companiile nu dispun încă de toate datele necesare pentru a realiza o prognoză sigură pentru sezonul rece.

Evoluția prețului gazelor poate avea un impact direct asupra costurilor pentru energia electrică, inclusiv prin modul de funcționare a piețelor de energie. O parte din producția de electricitate se bazează pe centrale alimentate cu gaze naturale.

„Creșterea prețului la gaz generează creșteri și la prețul de electricitate. O parte din electricitate este produsă pe bază de gaz. De asemenea, prin funcționarea piețelor pentru ziua următoare, prețurile tuturor se aliniază la prețul cel mai mare pentru care există cerere”, a declarat Cristian Bușoi.

În acest context, nivelul prețului gazelor naturale din Europa reprezintă unul dintre factorii urmăriți pentru evoluția tarifelor din sezonul de toamnă și iarnă. Creșterile de pe piața gazelor pot ajunge să se reflecte și în costurile energiei electrice.

România are, în același timp, depozitele de gaze naturale umplute în proporție de 76%. Ministerul Energiei urmărește creșterea acestui nivel până la 80% până la data de 1 octombrie.

Nivelul de înmagazinare a gazelor este astfel unul dintre elementele luate în calcul pentru perioada următoare, în condițiile în care autoritățile și furnizorii urmăresc evoluția pieței înaintea sezonului rece.