Pragul pe care puțini îl calculează: când curentul poate deveni mai ieftin decât gazul

Comparația dintre încălzirea pe gaz și cea pe electricitate nu poate fi făcută doar prin raportarea prețului unui kilowatt-oră de pe factură. Pentru a vedea care variantă este mai avantajoasă, trebuie luată în calcul și cantitatea de energie termică obținută efectiv din energia cumpărată.

O gigacalorie obținută din gaz metan corespunde unei cantități de aproximativ 11,63 kWh de energie brută. O centrală termică nu transformă însă integral energia combustibilului în căldură utilă pentru locuință.

O parte din energie se pierde, inclusiv prin evacuarea gazelor arse, astfel că randamentul real al unei centrale de apartament ajunge, în condiții normale de funcționare, la aproximativ 85%-90%.

Dacă sunt luate în calcul prețurile plafonate sau reglementate de pe piață, stabilite prin deciziile autorităților, raportul dintre un kilowatt-oră de energie electrică și unul de gaz a fost mult timp în jurul valorii de trei la unu.

În cazul unui calorifer electric clasic, un kilowatt-oră de energie electrică este transformat în aproximativ un kilowatt-oră de energie termică. Nu există un câștig suplimentar de energie, astfel că prețul ridicat al electricității se reflectă direct în costul încălzirii.

Situația se schimbă atunci când în calcul intră pompele de căldură sau aparatele de aer condiționat moderne, care pot funcționa în regim de încălzire. Aceste echipamente pot atinge un coeficient de performanță energetică de peste 3,5 pe durata sezonului rece, în condițiile potrivite de utilizare.

Asta înseamnă că, pentru un kilowatt-oră de energie electrică absorbit din rețea, echipamentul poate furniza mai mult de trei kilowați-oră de căldură, prin transferul energiei termice din aerul exterior.

În această situație, diferența de preț dintre gaz și electricitate se reduce semnificativ, iar calculul economic trebuie făcut raportat la energia termică livrată efectiv în locuință.

Rentabilitatea încălzirii cu o pompă de căldură se modifică atunci când prețul energiei electrice ajunge suficient de aproape de costul gazului raportat la energia termică obținută. Pragul nu este unul universal, deoarece depinde de randamentul centralei, de performanța pompei de căldură și de condițiile în care aceasta funcționează.

Dacă gazul ar avea un preț de aproximativ 0,31 lei/kWh, conform ofertelor monitorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, încălzirea printr-o pompă de căldură poate deveni competitivă la tarife ale energiei electrice situate în jurul intervalului de 0,90-1 leu/kWh, în funcție de eficiența efectivă a echipamentului.

Calculul se poate schimba și pentru gospodăriile care produc o parte din energia electrică necesară. Apariția prosumatorilor modifică raportul dintre cele două surse, deoarece energia produsă de sistemul fotovoltaic și consumată direct în locuință poate reduce cantitatea de electricitate cumpărată de la furnizor.

O gospodărie care reușește să-și acopere o parte importantă din consumul de energie electrică prin producție proprie poate diminua dependența de energia cumpărată din rețea. Într-un astfel de scenariu, comparația cu gazul nu mai pornește exclusiv de la tariful perceput de furnizor pentru energia electrică.

Același principiu face mai interesante și alte echipamente electrice pentru locuință, inclusiv plitele cu inducție și aragazurile electrice. Costul inițial al acestor produse poate fi mai ridicat decât al alternativelor alimentate cu gaz, însă diferența de exploatare trebuie analizată separat de prețul de achiziție.

În cazul trecerii de la gaz la electricitate, investiția inițială a echipamentelor reprezintă unul dintre principalele elemente care influențează amortizarea. O pompă de căldură performantă presupune un cost de instalare care poate fi mai mare decât cel al unei centrale clasice pe gaz.

Astfel, chiar dacă energia electrică poate deveni mai avantajoasă la exploatare în anumite condiții, diferența de cost dintre echipamente trebuie recuperată în timp prin economiile realizate la consum.

Până când costul de instalare al unei pompe de căldură eficiente va ajunge la un nivel comparabil cu cel al unei centrale clasice pe gaz, ritmul trecerii gospodăriilor către această soluție rămâne influențat de investiția inițială și de perioada necesară amortizării acesteia, potrivit celor relatate de newsweek.ro.