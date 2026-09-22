Se schimbă regulile pentru concediul de odihnă. Categoria de angajați care ar putea primi zile în plus

Angajații care fac parte din familii monoparentale ar putea beneficia de cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă. Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă care modifică articolul 147 din Codul muncii. Proiectul a primit 86 de voturi pentru, în timp ce 22 de senatori s-au abținut.

Inițiativa legislativă prevede acordarea unor zile suplimentare de concediu de odihnă pentru salariații care își cresc singuri copiii. Măsura este justificată de inițiatori prin responsabilitățile suplimentare pe care le are un părinte singur în raport cu alți angajați.

Propunerea a fost adoptată de Senat și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, care are rol de for decizional. Pentru ca prevederile să intre în vigoare, proiectul trebuie să parcurgă etapele legislative prevăzute de procedură și să fie promulgat.

Modificarea propusă vizează articolul 147 din Codul muncii și introduce o categorie distinctă de beneficiari ai concediului de odihnă suplimentar, stabilită în funcție de situația familială a salariatului.

Inițiativa a fost elaborată de parlamentari ai Partidului Social Democrat (PSD), Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) și Uniunii Salvați România (USR). Potrivit expunerii de motive, acordarea zilelor suplimentare de concediu nu ar reprezenta un avantaj nejustificat pentru părinții singuri, ci o măsură destinată unei situații considerate diferite față de cea a celorlalți salariați.

Inițiatorii susțin că părinții care își cresc singuri copiii preiau integral responsabilitățile familiale, ceea ce justifică acordarea unei perioade suplimentare de repaus. Propunerea urmărește astfel să recunoască diferența dintre situația unui părinte singur și cea a angajaților care își împart responsabilitățile de îngrijire a copiilor cu un alt părinte.

Măsura „nu reprezintă instituirea unui privilegiu, ci recunoaşterea unei inegalităţi de fapt şi compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative iniţiate de un grup de parlamentari PSD, UDMR şi USR.

În documentul care însoțește proiectul sunt prezentate și argumente referitoare la impactul financiar și administrativ al măsurii. Inițiatorii estimează că numărul beneficiarilor ar fi relativ limitat, iar acordarea zilelor suplimentare nu ar presupune plăți directe din bugetul public.

Potrivit proiectului, efectele administrative și bugetare ar fi reduse, în condițiile în care măsura se adresează unei categorii determinate de salariați. Inițiatorii fac referire la situația angajaților care fac parte din familii monoparentale și la responsabilitățile suplimentare asumate de aceștia.

„Impactul bugetar şi administrativ al măsurii este redus, având în vedere ponderea relativ limitată a beneficiarilor şi faptul că aceasta nu presupune acordarea unor prestaţii financiare directe din bugetul public”, se explică în proiect.

Parlamentarii care au susținut inițiativa consideră că zilele suplimentare de concediu reprezintă o modalitate de compensare a sarcinilor asumate de părintele singur. Potrivit argumentelor prezentate în proiect, măsura nu presupune acordarea unor sume de bani din bugetul de stat.

Prin modificarea propusă, concediul de odihnă suplimentar ar urma să fie acordat în funcție de situația familială a salariatului. Beneficiarii ar trebui să îndeplinească cerințele prevăzute de forma finală a actului normativ.

Votul Senatului reprezintă o etapă a procedurii legislative. După adoptarea proiectului, acesta urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este forul decizional pentru această inițiativă.

Camera Deputaților va analiza forma proiectului și va decide asupra prevederilor propuse. Ulterior, actul normativ trebuie să parcurgă celelalte etape necesare pentru a putea produce efecte juridice.

Acordarea celor cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare este legată de modificarea articolului 147 din Codul muncii. Prevederea ar urma să se aplice salariaților care se încadrează în categoria familiilor monoparentale, potrivit condițiilor stabilite prin forma finală a legii.

Proiectul adoptat de Senat extinde astfel criteriile care pot sta la baza acordării concediului de odihnă suplimentar, prin introducerea situației familiale a angajatului între elementele luate în considerare de legislația muncii.