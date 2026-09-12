Cum se cer zilele libere plătite în 2026? Ce documente poate solicita angajatorul

În 2026, angajații pot avea dreptul la zile libere în mai multe situații, însă nu toate absențele sunt plătite și nici nu se aplică aceleași reguli. De la urgențe familiale la evenimente importante și probleme personale, Codul Muncii stabilește condiții diferite. Iată când pot lipsi salariații și ce trebuie să știe înainte să ceară liber.

Angajații din România pot beneficia de zile libere în cazul unor evenimente familiale, al unor urgențe provocate de boală sau accident ori pentru rezolvarea unor probleme personale. Regimul acestor absențe nu este însă același în toate situațiile. Unele zile libere sunt plătite, altele trebuie recuperate, iar concediul acordat pentru situații personale este fără plată.

Numărul zilelor libere diferă în funcție de temeiul legal, sectorul în care lucrează salariatul și prevederile aplicabile la nivelul angajatorului. De aceea, o absență justificată nu are automat regimul unui concediu plătit, iar încadrarea juridică a motivului invocat este importantă înainte ca salariatul să depună cererea către angajator.

Dreptul salariaților de a lipsi de la locul de muncă în cazul unor situații de urgență familială este reglementat de articolul 152 din Codul Muncii. Potrivit prevederilor legale, salariatul poate absenta în situații neprevăzute, determinate de o urgență familială cauzată de boală sau accident, atunci când prezența sa imediată este indispensabilă.

Pentru această absență, salariatul trebuie să informeze în prealabil angajatorul, iar perioada absentată trebuie recuperată până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru. Absența nu poate depăși 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, iar modalitatea de recuperare este stabilită de comun acord de angajator și salariat.

Angajații pot beneficia de zile libere plătite atunci când au loc evenimente familiale deosebite, precum căsătoria sau decesul unei rude. Durata absenței și condițiile în care aceasta este acordată sunt stabilite, după caz, de lege, de contractul colectiv de muncă sau de regulamentul intern al angajatorului.

Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 stabilește durate concrete pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare prevăzute de actul normativ. Pentru aceste categorii, în afara concediului de odihnă, sunt prevăzute zile de concediu plătit în cazul unor evenimente familiale deosebite.

Astfel, în cazul căsătoriei salariatului, se acordă cinci zile de concediu plătit. Pentru nașterea sau căsătoria unui copil sunt prevăzute trei zile, iar în cazul decesului soțului sau al unei rude de până la gradul al II-lea se acordă trei zile.

Concediul plătit se acordă la cererea salariatului, cu aprobarea conducerii unității. În cazul angajaților din mediul privat, salariatul trebuie să verifice mai întâi contractul colectiv de muncă, dacă există un astfel de document la nivelul angajatorului.

În celelalte situații, evenimentele familiale recunoscute, numărul zilelor libere acordate și procedura de solicitare trebuie verificate în regulamentul intern. Prin urmare, durata concediului pentru evenimente familiale poate fi diferită de la un angajator la altul, în funcție de prevederile aplicabile.

Codul Muncii reglementează separat posibilitatea acordării unui concediu fără plată pentru rezolvarea unor situații personale. Articolul 153 prevede că salariații au dreptul la astfel de concedii, însă durata acestora nu este stabilită printr-un plafon general aplicabil tuturor angajaților.

Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului. Prin urmare, salariatul care are nevoie de timp liber pentru rezolvarea unor probleme personale trebuie să verifice prevederile aplicabile la locul său de muncă.

Codul Muncii nu stabilește o procedură unică, valabilă pentru toate companiile, și nici un termen general pentru depunerea cererii. Modalitatea concretă de solicitare este stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau procedurile aplicabile în cadrul instituției.

Cererea pentru acordarea zilelor libere este adresată angajatorului, iar producerea evenimentului familial poate fi dovedită prin documentele prevăzute de regulile aplicabile. În funcție de situație, angajatorul poate solicita certificatul de căsătorie, certificatul de naștere sau certificatul de deces.

Zilele libere acordate pentru evenimente familiale sunt distincte de concediul anual de odihnă și trebuie evidențiate separat. Salariatul nu trebuie să scadă aceste zile din concediul de odihnă și nici să le recupereze. Angajatorul trebuie să respecte durata prevăzută de norma aplicabilă la nivelul respectivului loc de muncă.