Micul dejun care le dă energie copiilor la școală! Ce alimente îi obosesc

Începutul zilei poate face diferența pentru un copil care urmează să petreacă ore întregi la școală. Un mic dejun ales greșit îi poate lăsa fără energie, în timp ce alimentele potrivite pot susține un start mai bun. Iată ce recomandă specialiștii în nutriție pentru masa de dimineață și pachețelul copiilor!

Micul dejun poate avea un rol important în energia de care copiii au nevoie la școală. Specialiștii Healthlie.com ne atrag atenția că anumite alimente consumate dimineața îi pot obosi în loc să îi ajute să fie activi, în timp ce proteinele sănătoase, carbohidrații de calitate și fructele pot contribui la un început de zi mai bun.

Pentru activitățile desfășurate la școală, copiii au nevoie de energie. Alimentația se adaugă sprijinului emoțional oferit de părinți și mișcării, iar ceea ce ajunge în farfurie sau în pachețelul pentru școală poate influența modul în care cei mici fac față sarcinilor de peste zi.

Specialiștii în nutriție susțin că părinții ajung uneori să le ofere copiilor alimente care nu îi ajută să își mențină energia. Printre acestea se numără produsele sărace în fibre și proteine sănătoase, dar și sucurile îndulcite puse în ghiozdan dimineața.

Nici sandvișurile pregătite cu alimente ultraprocesate, precum mezelurile sau brânza topită, nu sunt considerate o alegere potrivită pentru un pachețel destinat copiilor care au nevoie de energie pe parcursul zilei.

Proteinele sănătoase și carbohidrații sănătoși sunt elemente importante pentru o masă care să ofere energie. La micul dejun pot fi incluse alimente precum ouăle, iaurtul sau pieptul de curcan preparat la grătar. Carbohidrații sănătoși pot fi găsiți în fructe, legume și pâine integrală. Nucile, migdalele și nucile caju sunt, de asemenea, considerate benefice pentru copii datorită mineralelor pe care le conțin și care pot contribui la aportul de energie necesar în timpul programului școlar.

Un mic dejun energizant nu trebuie să fie complicat. Fructele pot fi o variantă rapidă pentru începutul zilei, datorită carbohidraților naturali, vitaminelor și antioxidanților pe care îi conțin.

Bananele sunt potrivite pentru dimineață datorită carbohidraților ușor de utilizat de organism. Ele conțin potasiu, important pentru funcția musculară și hidratare, precum și vitamina B6, care contribuie la transformarea nutrienților în energie.

Merele pot oferi energie într-un ritm mai constant, fibrele solubile încetinind absorbția zaharurilor. Ele pot fi consumate împreună cu iaurt sau unt de arahide.

Portocalele aduc vitamina C și un conținut ridicat de apă, ceea ce contribuie atât la aportul de vitamine, cât și la hidratare.

Afinele conțin antocianine și carbohidrați naturali și pot fi adăugate în smoothie-uri sau peste cereale.

Kiwi este bogat în vitamina C și fibre, nutrienți care susțin digestia și metabolismul energetic.

Strugurii conțin glucoză naturală, antioxidanți și apă, fiind o variantă pentru un mic dejun ușor.

Papaya conține enzime digestive, printre care papaina, precum și vitaminele A și C.

Mango oferă carbohidrați naturali, vitamina A și antioxidanți și poate fi consumat în smoothie-uri sau alături de iaurt grecesc.