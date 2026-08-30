Prima zi de școală fără anxietate: Ce trebuie să facă părinții și copiii, în funcție de clasă, pe 7 septembrie

Pe 7 septembrie, milioane de elevi revin în bănci, însă emoțiile diferă de la o clasă la alta. Pentru unii, este prima întâlnire cu școala, pentru alții, începutul unor examene importante. Iată ce pot face părinții și copiii pentru ca anxietatea să nu umbrească prima zi de școală.

Pe 7 septembrie 2026, școlile își redeschid porțile, iar pentru unii copii începutul anului școlar va fi mai emoționant decât pentru alții. Trecerea în clasa pregătitoare, clasa I, gimnaziu, liceu sau ultimul an de liceu vine cu provocări diferite.

Pentru a reduce anxietatea, părinții pot adapta sprijinul oferit în funcție de vârsta și nevoile copilului.

Pentru un copil care începe clasa pregătitoare, școala reprezintă un univers complet nou. O modalitate simplă prin care părintele îl poate ajuta să se familiarizeze cu această schimbare este ca, duminică, 6 septembrie, să facă împreună drumul până la școală, de preferat pe jos. Astfel, traseul nu va mai fi complet necunoscut în prima dimineață.

Un mic obiect familiar poate deveni, de asemenea, un sprijin emoțional. Părintele îi poate cumpăra copilului o jucărie mică de pluș sau un breloc, pe care acesta să îl țină în buzunar. Mesajul transmis poate fi simplu și liniștitor: „Știu că ai emoții, e ceva nou. Dacă ți se face dor de mine în clasă, bagi mâna în buzunar și strângi jucăria asta”.

Pentru a-i oferi copilului un sentiment de control, acesta își poate alege singur hainele pentru prima zi și poate pune jucăria în buzunar. Sunt gesturi mici, dar care îl ajută să simtă că participă activ la pregătirea pentru școală.

În clasa I, anxietatea poate apărea din teama că elevul nu este suficient de pregătit. Părinții pot evita agitația din prima dimineață pregătind alarma cu aproximativ 15 minute mai devreme. Un început de zi fără grabă poate reduce semnificativ tensiunea.

Este important și mesajul transmis copilului. În loc să îi vorbească despre ceea ce „trebuie să știe”, părintele îl poate asigura că nu este nevoie să scrie sau să citească perfect. „Nu trebuie să știi să scrii sau să citești perfect. Mergi la școală tocmai ca să înveți, nu ca să știi totul din prima zi”, poate fi explicația oferită înainte de începerea anului.

Copilul poate primi și mici responsabilități. De exemplu, își poate pune singur penarul în ghiozdan încă de duminică seara. Astfel, pregătirea devine o activitate pe care o controlează, nu doar o serie de sarcini impuse de adulți.

Trecerea în clasa a V-a poate fi intimidantă deoarece elevul intră într-un sistem în care va avea mai mulți profesori și un nou diriginte. Pentru a evita senzația de dezorientare, părintele îi poate pune în ghiozdan un bilet cu numele dirigintelui și numărul clasei.

În această etapă, schimbarea poate fi prezentată și ca o oportunitate. Părintele îi poate spune: „Schimbarea asta e bună: ai mai mulți profesori, deci mai multe șanse să te faci plăcut. Dacă unul e mai sever, ceilalți vor fi mai de treabă”. Ideea este ca elevul să nu privească trecerea la gimnaziu exclusiv ca pe o sursă de reguli și dificultăți.

Un alt truc poate fi să nu intre singur în curtea școlii. Elevul se poate întâlni cu un fost coleg de primară în fața școlii, în jurul orei 7:45, astfel încât prima intrare în noul colectiv să fie făcută alături de o persoană cunoscută.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, presiunea poate veni chiar din perspectiva Evaluării Naționale. Tocmai de aceea, prima săptămână poate fi mai ușoară dacă părinții evită să transforme imediat începutul școlii într-o discuție despre examen, meditații și rezultate.

Mesajul poate fi unul de calm: „Azi te duci doar să-ți revezi colegii și să iei orarul. Nu vorbim azi de examene, le luăm pe toate pas cu pas”. În prima zi, copilul poate avea un obiectiv foarte simplu: să afle orarul și să stabilească alături de cine va sta în bancă.

O astfel de abordare nu înseamnă ignorarea examenului, ci amânarea presiunii inutile. Evaluarea va necesita pregătire și organizare, însă nu trebuie să devină centrul primei zile de școală.

Pentru elevul care intră în clasa a IX-a, emoțiile pot fi legate de un colectiv nou, profesori necunoscuți și un spațiu pe care încă nu îl cunoaște. Părintele îl poate lăsa la aproximativ 100 de metri de poarta liceului și să evite să intre cu el în curtea școlii.

La întoarcerea acasă, este important să nu urmeze imediat un interogatoriu despre prima zi. În locul unei avalanșe de întrebări, părintele poate spune: „Când te întorci acasă, dacă vrei să-mi povestești cum a fost, sunt aici. Dacă vrei să stai liniștit în cameră, e la fel de bine”.

Și copilul poate lua inițiativa. Duminică seara, poate scrie pe grupul de WhatsApp al clasei un mesaj simplu prin care să întrebe cine vine mai devreme și ar vrea să meargă împreună la liceu. O astfel de inițiativă poate face tranziția mai ușoară și poate crea primele legături cu noii colegi.

Pentru elevii de clasa a XII-a, prima zi vine cu un amestec diferit de emoții. Este ultimul început de an în liceu, dar și un an asociat cu examene, alegeri privind viitorul și o presiune academică mai mare.

În această perioadă, părintele poate contribui practic la reducerea stresului. În prima săptămână poate prelua o parte dintre treburile casnice ale copilului, precum dusul gunoiului sau făcutul curățeniei, pentru a-i elibera timp.

La fel de important este mesajul transmis. „Știu că e un an cu presiune, dar suntem o echipă. Indiferent ce note vin, găsim soluții împreună” poate transmite siguranță fără a minimaliza dificultățile care urmează.

Pentru prima zi, elevul își poate propune un obiectiv diferit de cele academice: să facă poze cu colegii și să se bucure de ultimul început de an din liceu. Înaintea examenelor și a deciziilor importante care vor urma, prima zi poate rămâne pur și simplu un moment de care să-și amintească cu plăcere.