Ajutor de până la 500 de lei pentru începutul anului școlar. Cine poate primi banii și ce documente sunt necesare

Familiile aflate în dificultate din Sectorul 1 al Capitalei pot solicita un sprijin financiar pentru copiii înscriși la grădiniță sau la cursurile de zi. Ajutorul, acordat în contextul începerii anului școlar 2026-2027, are o valoare cuprinsă între 250 și 500 de lei, în funcție de nivelul de învățământ. Pentru acordarea banilor este necesară inclusiv efectuarea unei anchete sociale la domiciliul solicitantului.

Primăria Sectorului 1 anunță că familiile domiciliate în sector care se confruntă cu dificultăți financiare pot solicita bani pentru acoperirea unor cheltuieli necesare copiilor la începutul anului școlar.

Sprijinul poate fi folosit pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite și se acordă o singură dată pe parcursul anului școlar, de regulă la începutul acestuia.

„Familiile domiciliate în Sectorul 1 aflate în dificultate pot solicita sprijin financiar pentru copiii înscriși la grădiniță sau la cursuri de zi, atunci când nu pot acoperi costurile pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite.

Ajutorul se acordă o singură dată în timpul anului școlar, de regulă la începutul acestuia, iar suma ajunge până la 500 de lei, în funcție de nivelul de învățământ”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de nivelul de învățământ în care este înscris copilul.

Copiii din învățământul preșcolar pot beneficia de 250 de lei, în timp ce pentru elevii din clasele I-IV sprijinul financiar este de 300 de lei.

Pentru elevii de gimnaziu, suma acordată ajunge la 400 de lei, iar cel mai mare ajutor este destinat liceenilor, care pot beneficia de 500 de lei.

Banii sunt acordați familiilor eligibile pentru a le ajuta să suporte cheltuielile asociate participării copiilor la cursuri.

Depunerea cererii și a documentelor nu înseamnă automat că familia va beneficia de sprijin.

Pentru stabilirea eligibilității, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei care solicită ajutorul.

Situația familiei va fi evaluată, iar în funcție de concluziile anchetei sociale va fi stabilit dreptul la acordarea sprijinului financiar. Decizia va fi formalizată prin dispoziție de primar.

Familiile care vor să solicite sprijinul trebuie să pregătească un dosar cu documentele cerute de autorități.

Sunt necesare:

cererea pentru acordarea sprijinului;

documentele care atestă componența familiei, după caz;

documentele care dovedesc veniturile realizate de familie;

adeverințe privind starea de sănătate a membrilor familiei;

adeverință eliberată de unitatea de învățământ, școală sau grădiniță, prin care se confirmă înscrierea copilului în anul școlar pentru care este solicitat ajutorul.

Documentele necesare trebuie depuse la sediul DGASPC Sector 1 din Strada Mureș nr. 18-24, București.

La aceeași adresă, familiile interesate pot solicita consiliere cu privire la procedura care trebuie urmată pentru obținerea sprijinului financiar.

Informații suplimentare pot fi obținute de la DGASPC Sector 1 la numărul de telefon 021.222.14.40 sau prin e-mail, la adresa preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro.

Am păstrat declarația dintre ghilimele exact cum ai trimis-o și am rescris restul informațiilor, ca știrea să nu copieze formularea sursei.