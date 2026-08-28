BIAS 2026, astăzi și mâine la București. Programul complet și orele de acces gratuit

Bucharest International Air Show – BIAS 2026 începe vineri, 28 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO. Prima zi este dedicată antrenamentelor oficiale, care pot fi urmărite gratuit de public, în timp ce sâmbătă sunt programate marile demonstrații aeriene, show-ul de drone, focurile de artificii și concertul. Accesul publicului este liber în ambele zile, fără achiziționarea unui bilet.

Cea de-a XVI-a ediție BIAS aduce la București peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Printre atracțiile principale se numără Frecce Tricolori și Turkish Stars, dar și aeronave Rafale, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, Panavia Tornado și F-16 Fighting Falcon.

Vineri, 28 august, publicul poate urmări antrenamentele formațiilor și piloților care vor participa la spectacolul aerian.

Accesul spectatorilor pentru vizionarea zborurilor de pregătire este permis între orele 14:30 și 18:30. În același interval poate fi vizitată și zona expozițională, inclusiv aeronavele prezentate la sol.

În prima zi sunt programate antrenamente ale Frecce Tricolori, Turkish Stars, Rafale Solo Display, Forțelor Aeriene Române și Aeroclubului României.

La București vor fi prezente și un F/A-18 Hornet al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, precum și aeronave Panavia Tornado și Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane.

După ora 18:30 nu va mai fi permis accesul în perimetrul BIAS. Persoanele aflate deja în interior vor putea rămâne până la ora 20:00, când se încheie programul public al primei zile.

Sâmbătă va avea loc ziua principală a Bucharest International Air Show. Accesul publicului se deschide la ora 08:00, iar participarea este, de asemenea, gratuită.

Între orele 09:00 și 09:30 sunt prevăzute zboruri cu aeronave ușoare și ultraușoare, prezentări ale școlilor de aviație și o demonstrație moto Doomstrike.

Ceremonia oficială de deschidere este programată între orele 09:45 și 10:00, după care vor începe marile demonstrații aeriene. Spectacolul pe cer va continua până la ora 21:00.

Forțele Aeriene Române vor deschide seria demonstrațiilor importante, cu acrobații, exerciții tactice și zboruri în formație.

Seara se va încheia cu un show de drone și focuri de artificii, iar între orele 21:00 și 22:00 este programat un concert.

Zona expozițională și expoziția statică de aeronave vor putea fi vizitate sâmbătă între orele 09:00 și 18:30.

Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice și cerințele operaționale.

Una dintre marile atracții ale BIAS 2026 este revenirea Frecce Tricolori, echipa oficială de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene.

Formația revine la București după o absență de 14 ani și va evolua cu nouă aeronave MB-339, într-un program bazat pe manevre și zboruri sincronizate.

O altă revenire importantă este cea a Turkish Stars. Formația Forțelor Aeriene Turce participă din nou la BIAS după opt ani și evoluează cu aeronave Northrop NF-5 Freedom Fighter.

Publicul va putea urmări și Rafale Solo Display, demonstrația realizată cu avionul de luptă Rafale al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze.

Programul internațional este completat de F/A-18 Hornet din Spania, Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado din Germania și aeronave Pilatus PC-9 ale Forțelor Aeriene Slovene.

Forțele Aeriene Române participă cu avioane F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan și C-130 Hercules, precum și cu elicoptere IAR-330.

Demonstrațiile vor cuprinde manevre tactice, acrobații și evoluții în formație.

Publicul va putea vedea de aproape, în expoziția statică, aeronave F-16, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette și avionul-școală IAK-52.

Vor mai fi prezentate o replică a aeronavei Vlaicu II și o machetă la scară naturală a avionului IAR-80.

Expoziția include și elicopterul IAR-317 Airfox, un radar TPS-79R, instalații HAWK și M903/PATRIOT, precum și simulatoare de zbor și de trageri.

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne participă la ediția din acest an cu un elicopter S-70M Black Hawk.

Aeronava va fi integrată într-un exercițiu tactic realizat împreună cu luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Programul include și aviație sportivă. Hawks of Romania, echipa națională de acrobație aeriană a Aeroclubului României, va evolua cu aeronave Extra 330SC.

White Wings va prezenta un program cu planoare IAR IS-28B2 Lark, iar parașutiștii Blue Wings vor completa demonstrațiile după lansarea dintr-o aeronavă Cessna C208 Caravan.

La BIAS vor mai evolua Solo Fox Display, Escadrila Zlin 526F, Iacării Acrobați și Flying Dragons Team. Pe lista participanților se află și pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion european și mondial de acrobație aeriană.

BIAS 2026 nu se limitează la demonstrațiile aeriene. În hangarele H5 și H7 ale ROMAERO va funcționa o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației.

Vizitatorii vor putea vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia I, aeronava Vlaicu II, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și Muzeului „Dumitru Prunariu”, dar și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale.

Vor fi prezentate școli de zbor, programe universitare și oportunități de carieră în aviație. Publicul va avea acces și la simulatoare, demonstrații de aeromodelism, machete și activități interactive.

Organizatorii au pregătit inclusiv zone pentru familii și copii, întâlniri cu piloții, sesiuni de autografe, spații de relaxare și puncte de alimentație publică.

Ediția BIAS 2026 este dedicată lui Traian Vuia, la împlinirea a 120 de ani de la zborul realizat pe 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat Vuia I.