Tichet de energie pentru peste 718.000 de beneficiari. ANPIS anunță greșeala care lasă mii de români fără ajutor în fiecare lună

Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în luna august 2026 de tichetul de energie acordat persoanelor aflate în situație de sărăcie energetică. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a virat peste 35,7 milioane de lei în conturile de mandat poștal. Instituția atrage însă atenția asupra actelor de identitate expirate, motiv pentru care aproximativ 7.000 de cereri sunt invalidate în fiecare lună.

În august 2026, ANPIS a virat sumele aferente tichetului de energie pentru 718.656 de beneficiari ai sprijinului acordat în baza OUG nr. 35/2025.

Măsura este destinată consumatorilor casnici aflați în situație de sărăcie energetică.

Valoarea totală transferată în conturile de mandat poștal în această lună a ajuns la 35.782.347 de lei.

Numărul persoanelor care au solicitat ajutorul este însă considerabil mai mare. Până în prezent, în aplicația EPIDS au fost înregistrate 1.046.299 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie.

Dintre acestea, 741.582 au fost declarate eligibile în urma verificării criteriilor prevăzute de legislație.

ANPIS anunță că 108.519 cereri au fost invalidate până în prezent.

Una dintre principalele situații semnalate este expirarea actului de identitate. Potrivit instituției, aproximativ 7.000 de cereri sunt declarate lunar nevalide din acest motiv.

Alte cereri au fost invalidate din cauza neconcordanțelor dintre codul numeric personal și codul locului de consum – POD.

Problemele pot apărea fie din cauza unor erori produse în momentul introducerii informațiilor, fie atunci când CNP-ul și adresa declarată nu corespund.

Separat, 146.803 cereri au fost anulate chiar de solicitanți, din motive personale.

ANPIS vine și cu o precizare importantă pentru persoanele a căror cerere nu mai este validă din cauza expirării actului de identitate.

După obținerea noului document, beneficiarul nu trebuie să depună o altă solicitare pentru tichetul de energie.

Datele sunt actualizate în evidențele autorităților, iar eligibilitatea este verificată automat în fiecare lună. În cazul în care persoana îndeplinește din nou condițiile prevăzute de lege, acordarea sprijinului poate fi reluată.

Verificările se realizează automat prin intermediul aplicației EPIDS, care interoghează bazele de date ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și Inspectoratului General pentru Imigrări.

Există și situații în care beneficiarul trebuie să depună o nouă cerere.

ANPIS precizează că o nouă solicitare este necesară atunci când apar modificări privind domiciliul sau componența familiei.

Actualizarea informațiilor se realizează prin aplicația EPIDS.

Prin urmare, situația trebuie diferențiată de simpla expirare a actului de identitate: pentru un buletin expirat și ulterior reînnoit nu este necesară o nouă cerere, însă schimbarea domiciliului sau a componenței familiei impune o nouă solicitare.

ANPIS reamintește și modul în care poate fi utilizat sprijinul. Banii aferenți tichetului de energie nu sunt acordați în numerar și nici nu sunt virați în contul bancar al beneficiarului.

Plata facturilor la energie electrică se efectuează direct la oficiile poștale, pe baza facturii emise de furnizor.

Sprijinul continuă să fie acordat până la sfârșitul anului 2026 persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 35/2025.

Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot apela call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309 sau pot contacta instituția la adresa sprijinenergie@mmanpis.ro.