O schimbare importantă pentru Pilonul II a fost pregătită de ASF. Cum vor ajunge banii la români

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizat proiectul Normei de autorizare a fondurilor de plată a pensiilor private, document care stabilește regulile privind plata sumelor acumulate în Pilonul II de pensii după anul 2027. Aproximativ 8,5 milioane de români sunt vizați de noile prevederi.

Proiectul de regulament a fost publicat de ASF pe 19 august și a fost pus în consultare publică. Documentul stabilește reguli referitoare la contractele de plată, responsabilitățile depozitarilor și auditorilor, precum și limitele aplicabile comisioanelor.

Potrivit proiectului consultat de ZF, contractele de plată trebuie să precizeze valoarea activului transferat, calculată până la a șasea zecimală. Documentele trebuie să indice inclusiv data la care administratorul fondului de pensii a efectuat calculul, numărul de unități de fond și valoarea unității de fond utilizată la conversie.

Regulamentul prevede că suma totală a plăților efectuate către beneficiar trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea activului transferat, din care pot fi scăzute doar comisioanele prevăzute de lege.

Una dintre prevederile proiectului interzice furnizorilor să majoreze comisioanele aferente contractelor care au intrat deja în etapa de plată. Măsura vizează evitarea unor creșteri neprevăzute ale costurilor suportate de beneficiari.

Orice modificare a prevederilor contractuale va putea fi realizată numai prin act adițional. Acesta va trebui să respecte, la rândul său, cerințele stabilite în materie de transparență.

Contractele trebuie să menționeze explicit că valoarea activului personal transferat nu poate fi diminuată prin taxe, comisioane bancare, impozite sau penalități de transfer. Transferul se va efectua în condițiile prevăzute de lege, fără aplicarea unei penalități participantului.

Pentru pensiile acordate prin retragere programată, participantul va avea posibilitatea de a solicita un avans unic de cel mult 30% din valoarea activului acumulat. Contractul va trebui să precizeze și durata plăților, care pentru retragerea programată este de minimum opt ani, precum și modul de evoluție a pensiei lunare.

În cazul pensiilor viagere, plățile vor continua până la sfârșitul vieții beneficiarului. Contractul trebuie să ofere informații clare despre tipul pensiei, cuantumul inițial și elementele care stau la baza calculului.

Documentul va trebui să precizeze și condițiile de indexare, precum și datele referitoare la beneficiari sau supraviețuitori, atunci când este cazul. Furnizorul are, de asemenea, obligația de a informa persoana cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit regulamentului GDPR.

Proiectul stabilește și atribuții pentru depozitarii și auditorii fondurilor de plată. Aceștia trebuie să fie avizați în prealabil de ASF, iar contractele cu aceste entități vor intra în vigoare numai după autorizarea fondului.

Norma prevede condiții referitoare la capitalizarea fondurilor și la separarea activelor fondului de pensii de patrimoniul propriu al furnizorului. Astfel, proiectul stabilește reguli distincte pentru administrarea activelor aferente fondului de plată.

Potrivit proiectului, procedura de autorizare a unui fond de plată trebuie finalizată în cel mult 30 de zile de la înregistrarea unei cereri complete. Termenul poate fi prelungit atunci când ASF solicită informații sau documente suplimentare.

Furnizorul trebuie să depună mai multe documente pentru autorizare. Printre acestea se află certificatul de autorizare ca furnizor de pensii private și proiectul contractului de plată.

Pentru viitorii membri ai fondurilor sunt prevăzute, de asemenea, obligații de informare. Persoanele care aleg o anumită formă de pensie trebuie să declare în scris că au primit informațiile prevăzute de lege și că sunt de acord să devină parte la contractul de societate.

Contractele trebuie să conțină și reguli privind soluționarea petițiilor și reclamațiilor. Este prevăzută inclusiv posibilitatea utilizării mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor.

Legea aplicabilă, modalitățile de comunicare și drepturile moștenitorilor reprezintă alte elemente care trebuie incluse în contractele de plată. Aceste prevederi fac parte din informațiile pe care documentele trebuie să le pună la dispoziția beneficiarilor.

În situația în care activul destinat pensiei provine din mai multe surse, membrul va putea opta pentru cumularea acestora sau pentru evidențierea în conturi individuale separate.

Pentru pensiile acordate prin retragere programată, proiectul stabilește și reguli privind transferul către un alt fond de plată. Procedura include măsuri destinate protejării beneficiarului împotriva pierderilor.

Noile reguli propuse de ASF stabilesc astfel condițiile contractuale, modul de transfer al activelor, plata pensiilor prin retragere programată sau viageră, precum și responsabilitățile furnizorilor, depozitarilor și auditorilor, pentru etapa de plată a pensiilor private.