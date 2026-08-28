Mutare neașteptată la Chișinău: Claudiu Năsui a primit o funcție-cheie. Maia Sandu a semnat decretul

Claudiu Năsui a fost numit oficial ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, după ce președintele Maia Sandu a semnat, vineri, decretul prin care acesta preia funcția. Năsui a mai ocupat postul de ministru al Economiei în România, timp de aproape un an, în guvernul condus de Florin Cîțu.

Fost deputat USR, Claudiu Năsui a fost propus pentru conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova pe 25 august, de premierul Vasile Tofan. Nominalizarea sa a fost prezentată drept o soluție pentru portofoliul economic al guvernului de la Chișinău.

La momentul anunțului, premierul Vasile Tofan a evidențiat experiența profesională și politică a lui Năsui, precum și activitatea acestuia în zona reformelor guvernamentale.

„Claudiu vine cu o combinaţie rară de pregătire economică solidă, experienţă în sectorul privat, experienţă politică şi implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”, scria Tofan, pe contul său de socializare.

Claudiu Năsui a depus jurământul vineri, odată cu preluarea oficială a mandatului de ministru. Cu această ocazie, premierul Republicii Moldova a precizat că printre prioritățile Ministerului Economiei se numără atragerea investițiilor, creșterea competitivității și reducerea birocrației.

Pe lista priorităților anunțate de premier se află și reformarea modului în care statul își administrează companiile și activele. Aceste direcții au fost menționate în contextul preluării mandatului de către Claudiu Năsui.

Instalarea acestuia în funcție a fost oficializată prin decretul semnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Documentul stabilește numirea lui Claudiu-Iulius-Gavril Năsui în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.

„În temeiul art. 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la Guvern,Preşedintele Republicii Moldova decretează: Art. 1. – Domnul Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI se numeşte în funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării. Art. 2. – Prezentul decret intră în vigoare la data semnării”*, se arată în decretul prin care Năsui devine membru al cabinetului Tofan.

Numirea în funcția de ministru a venit la scurt timp după ce Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova. Marți, acesta a devenit cetățean al Republicii Moldova tot printr-un decret semnat de Maia Sandu.

Claudiu Năsui a explicat că a decis să accepte portofoliul de ministru al Economiei din Republica Moldova după ce a rezonat cu direcția prezentată de premierul Vasile Tofan pentru dezvoltarea țării. Potrivit explicației sale, unul dintre motivele pentru care a acceptat funcția este viziunea privind transformarea Republicii Moldova într-un stat atractiv pentru antreprenori.

Fostul ministru din România a ocupat funcția de ministru al Economiei în cabinetul condus de Florin Cîțu, înainte de a prelua noua poziție politică de la Chișinău. Numirea sa în Guvernul Republicii Moldova vine astfel după experiența acumulată în administrația centrală de la București.

Portofoliul preluat de Năsui include responsabilități legate de dezvoltarea economică și digitalizare. Printre obiectivele prezentate de autoritățile de la Chișinău se află atragerea investițiilor, consolidarea competitivității economice, reducerea birocrației și schimbarea modului de administrare a companiilor și activelor statului.

Numirea lui Claudiu Năsui a atras și reacții din partea autorităților de la Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a comentat joi desemnarea acestuia pentru funcția de ministru.

Maria Zaharova a apreciat că decizia autorităților de la Chișinău reprezintă o apropiere deschisă de București. Potrivit sursei citate, reprezentanta Ministerului rus de Externe a susținut că autoritățile moldovene predau astfel deja țara, în mod deschis, pe mâna Bucureștiului.

Comentariul oficialului rus a venit cu o zi înainte de depunerea jurământului de către Claudiu Năsui și de oficializarea numirii sale prin decretul semnat de Maia Sandu. Noul ministru a intrat astfel oficial în componența Guvernului de la Chișinău.

Înaintea numirii, Năsui a trecut prin procedura de acordare a cetățeniei Republicii Moldova, decretul în acest sens fiind semnat de președintele Maia Sandu marți. Ulterior, acesta a depus jurământul pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.

Decretul prezidențial semnat vineri precizează că numirea intră în vigoare chiar la data semnării documentului. Claudiu Năsui preia astfel responsabilitatea portofoliului economic și de digitalizare în Guvernul condus de Vasile Tofan, iar printre direcțiile anunțate pentru minister se află investițiile, competitivitatea, reducerea birocrației și reforma administrării companiilor și activelor statului.