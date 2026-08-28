ELCEN, investiție de 85 de milioane de euro în Capitală. Undă verde pentru „Cartierul Energiei”

Un amplu proiect de reconversie urbană avansează în București. Cele două Planuri Urbanistice de Detaliu pentru „Cartierul Energiei”, proiect inițiat de Electrocentrale București (ELCEN), au fost aprobate. Investiția, estimată la aproximativ 85 de milioane de euro, urmează să transforme peste 1,8 hectare de foste terenuri industriale din zona CET Grozăvești.

Proiectul „Cartierul Energiei” a trecut de o etapă importantă în procesul de pregătire. Cele două Planuri Urbanistice de Detaliu aferente investiției au fost aprobate, ceea ce permite continuarea demersurilor necesare pentru realizarea proiectului.

Investiția este evaluată la aproximativ 85 de milioane de euro și presupune reconversia unor terenuri aflate în apropierea CET Grozăvești și deținute de ELCEN.

Este vorba despre foste amplasamente industriale dezafectate, cu o suprafață totală de peste 1,8 hectare. Vechile construcții ar urma să fie înlocuite de clădiri moderne și sustenabile, în jurul cărora va fi concentrată o parte importantă a ecosistemului energetic național.

Cele două PUD-uri stabilesc cadrul urbanistic pentru principalele componente ale viitorului „Cartier al Energiei”.

Una dintre acestea este un hub administrativ format din clădiri moderne de birouri, care vor putea avea un regim de înălțime de până la opt etaje. Spațiile sunt destinate instituțiilor și companiilor care activează în sectorul energetic.

Cea de-a doua componentă este reprezentată de un complex multifuncțional și cultural. Acesta va include un centru de afaceri, un centru expozițional dedicat tehnologiilor și soluțiilor verzi, precum și un hub de inovare.

În proiect sunt prevăzute și facilități culturale și sportive care vor putea fi utilizate de comunitate.

Cele două componente ale investiției vor fi dezvoltate după o concepție comună. Proiectul pune accent pe amenajarea spațiilor verzi și a zonelor pietonale, dar și pe eficiența energetică.

O atenție specială va fi acordată și integrării peisagistice, având în vedere apropierea amplasamentului de zona Grădinii Botanice.

„Cartierul Energiei” este gândit ca un proiect de regenerare urbană prin care un fost teren industrial va fi transformat într-un spațiu modern și accesibil.

Clădirile și infrastructura ar urma să utilizeze soluții care permit atingerea standardului nZEB. Sunt avute în vedere folosirea surselor regenerabile de energie, integrarea tehnologiilor inteligente și reducerea atât a consumului de energie, cât și a amprentei de carbon.

Proiectul a trecut deja și de o altă etapă importantă: studiul de fezabilitate a fost finalizat.

După aprobarea celor două PUD-uri, ELCEN urmează să continue procedurile pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare realizării investiției.

Printre acestea se numără și documentațiile necesare pentru desființarea construcțiilor industriale existente în prezent pe teren.

În același timp, compania analizează variantele prin care proiectul de aproximativ 85 de milioane de euro ar putea fi finanțat, precum și structura în care acesta va fi dezvoltat.

Una dintre variantele luate în calcul este atragerea unui partener privat pentru realizarea investiției.

Directorul general al ELCEN, Mirela-Adriana Pavel, susține că aprobarea documentațiilor urbanistice reprezintă un moment important pentru viitorul proiect.

„Aprobarea celor două Planuri Urbanistice de Detaliu este un moment important pentru proiectul «Cartierul Energiei». Este rezultatul unui proces complex de pregătire și ne permite să trecem la următoarele etape necesare pentru concretizarea acestei investiții. Ne dorim ca terenul ocupat astăzi de construcții industriale vechi să devină un spațiu urban modern, sustenabil și deschis către comunitate, în care energia, tehnologia și inovația să fie puse în slujba dezvoltării orașului.

Pentru ELCEN, «Cartierul Energiei» înseamnă mai mult decât valorificarea unui activ. Este o viziune prin care putem crea un nou punct de referință pentru sectorul energetic și pentru București”, a declarat Mirela-Adriana Pavel, Director General al ELCEN.

Prin proiectul „Cartierul Energiei”, fostele terenuri industriale din Grozăvești ar urma astfel să capete o funcțiune complet nouă, axată pe activități din sectorul energetic, tehnologie, inovare, spații publice și soluții de dezvoltare urbană sustenabilă.