Decizie neașteptată în București. Ce se întâmplă cu voucherul pentru femeile gravide

Consilierii generali ai Capitalei au votat vineri abrogarea programului prin care femeile gravide din București beneficiau de sprijin financiar pentru plata unor medicamente și servicii medicale. Hotărârea a fost aprobată cu 29 de voturi „pentru” și patru „împotrivă”, iar votul consilierilor a fost secret.

Programul Voucher Materna fusese introdus în anul 2018, printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. Beneficiul era destinat femeilor însărcinate și putea fi utilizat pentru achitarea unor medicamente și servicii medicale.

Noua hotărâre prevede însă că drepturile stabilite în baza HCGMB 120/2018 și născute înainte de intrarea în vigoare a actului administrativ vor rămâne valabile.

Finanțarea acestor drepturi urmează să fie asigurată din bugetul Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), în limita creditelor bugetare aprobate anual pentru această destinație.

Potrivit referatului de aprobare, Programul Voucher Materna prevedea acordarea unui sprijin financiar în valoare totală de 2.000 de lei pentru femeile gravide cu vârsta de peste 18 ani. Suma era oferită sub forma unor tichete, în două tranșe, și putea fi folosită pentru plata medicamentelor și a serviciilor medicale.

Acordarea sprijinului nu era condiționată de verificarea veniturilor beneficiarei. Pentru a putea primi voucherul, femeia însărcinată trebuia să aibă domiciliul sau reședința în București de cel puțin șase luni.

Documentul care a stat la baza hotărârii adoptate de CGMB indică și impactul financiar al programului asupra bugetului local. Cheltuielile recurente generate de Voucher Materna sunt estimate la aproximativ 24 de milioane de lei anual.

În referatul de aprobare se precizează că aceste cheltuieli „nu mai pot fi susținute în contextul actual al constrângerilor bugetare” ale Municipiului București. Documentul menționează, de asemenea, situația financiară a DGASMB, care, la data de 31 iulie, înregistra întârzieri acumulate de peste 650 de milioane de lei la programele de stimulente locale.

Un alt argument prezentat pentru renunțarea la Voucher Materna se referă la serviciile medicale destinate femeilor gravide. Potrivit documentului, serviciile prenatale vizate de program sunt deja acoperite prin sistemul național de asigurări de sănătate.

„Abrogarea programului este justificată de faptul ca serviciile medicale prenatale pe care Voucherul Materna le vizează sunt deja asigurate gratuit prin sistemul național de asigurări de sănătate pentru toate femeile gravide, indiferent dacă sunt sau nu asigurate”, se mai arată în document.

Referatul precizează că, potrivit legislației în vigoare, femeile gravide beneficiază și în situația în care nu au calitatea de asigurat de o serie de servicii medicale decontate integral de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Printre acestea se numără consultațiile lunare, analizele de laborator și ecografiile obstetricale. Sunt menționate, de asemenea, monitorizarea lăuziei post-partum, serviciile de urgență obstetricală, spitalizarea și tratamentele complexe.

Hotărârea adoptată de Consiliul General stabilește păstrarea drepturilor deja născute înainte de intrarea sa în vigoare, iar fondurile aferente acestora vor fi suportate din bugetul Municipiului București, prin DGASMB, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinație.