Bucureștiul, în topul orașelor cu potențial pentru dezvoltarea centrelor de date

Bucureștiul se află printre orașele cu un potențial important pentru dezvoltarea viitoare a centrelor de date, ocupând locul 21 într-un clasament global realizat de Savills. Poziția Capitalei este susținută de infrastructura digitală, conectivitatea și costurile competitive, însă energia rămâne o provocare pentru atragerea investițiilor.

Bucureștiul ocupă locul 21 în clasamentul global „Savills Power and Place Index Top 30”, care analizează orașele cu cel mai mare potențial pentru dezvoltarea viitoare a centrelor de date, potrivit unui comunicat al unei companii de consultanță imobiliară.

Conform Crosspoint Real Estate, România are o serie de avantaje structurale care pot susține dezvoltarea infrastructurii digitale. Printre acestea se numără gradul ridicat de acoperire cu fibră optică, vitezele competitive de internet și costurile accesibile ale serviciilor de date, factori care permit volume importante de transfer și procesare a informațiilor.

În prezent, unul dintre principalele dezavantaje ale României este costul energiei electrice. Situația s-ar putea îmbunătăți însă prin redeschiderea centralelor de la Iernut și Mintia, precum și prin dezvoltarea, în următorii ani, a unor facilități de stocare a energiei.

Consultanții estimează că aceste evoluții ar putea crește atractivitatea României pentru investițiile în centre de date. În același timp, consumul de date continuă să crească rapid atât pe piața locală, cât și în regiunea Europei Centrale și de Est, pe fondul extinderii serviciilor cloud, al digitalizării economiei și al utilizării tot mai intense a soluțiilor bazate pe inteligență artificială.

Creșterea volumului de date generează, la rândul său, o nevoie tot mai mare de infrastructură digitală locală și regională. Această tendință favorizează dezvoltarea centrelor de date amplasate mai aproape de utilizatori și poate consolida poziția Bucureștiului pe piața regională a infrastructurii digitale.

Raportul „Global Data Centres: Where the Next Wave of AI Capacity Will Be Built”, realizat de Savills, arată că următorul val de investiții în infrastructura digitală se va concentra tot mai mult pe piețele capabile să susțină dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Investițiile globale în centre de date au atins niveluri record, susținute de extinderea marilor operatori hyperscale și de creșterea cererii generate de aplicațiile de inteligență artificială.

În acest context, principala provocare pentru dezvoltatori nu mai este accesul la capital, ci identificarea unor locații care dispun de energia, terenurile și infrastructura necesare pentru proiecte de mari dimensiuni. Capacitatea unei piețe de a răspunde acestor cerințe devine astfel un criteriu esențial pentru atragerea noilor investiții în infrastructura digitală.

Extinderea centrelor de date va avea efecte și asupra pieței industriale și logistice. Potrivit raportului Savills, dezvoltarea acestui ecosistem în Europa ar putea genera, în următorii trei ani, o cerere suplimentară de aproximativ 790.000 de metri pătrați de spații logistice. Aceste suprafețe vor fi necesare pentru depozitarea echipamentelor, operațiuni și furnizarea serviciilor conexe.

În clasamentul global al orașelor cu cel mai mare potențial pentru dezvoltarea viitoare a centrelor de date, Bucureștiul ocupă locul 21 în „Savills Power and Place Index Top 30”. Clasamentul ia în calcul mai mulți factori importanți pentru dezvoltarea acestui sector, printre care disponibilitatea energiei, infrastructura de telecomunicații, accesul la resurse și capacitatea de livrare a proiectelor.