Lovitură pentru românii care vor un PlayStation 5. Prețul consolei a crescut cu peste 1.000 de lei

PlayStation 5 s-a scumpit puternic în România, deși generația actuală se apropie de șase ani de la lansare. PS5 Slim Digital Edition costă acum aproximativ 3.100 de lei, iar modelul cu unitate optică se apropie de 3.500 de lei. Noile prețuri au fost observate în ofertele magazinelor românești din august 2026. Majorările apar după ce Sony a scumpit oficial gama PlayStation 5 în Europa.

PlayStation 5 Slim Digital Edition a ajuns la aproximativ 3.100 de lei pe piața din România, în timp ce versiunea echipată cu unitate optică este comercializată la prețuri apropiate de 3.500 de lei. Evoluția îi afectează în special pe cumpărătorii care au amânat achiziția consolei, așteptându-se ca prețurile să scadă odată cu trecerea timpului.

Situația este neobișnuită deoarece generația PlayStation 5 se apropie de șase ani de existență. În mod tradițional, consolele deveneau mai accesibile pe măsură ce tehnologia se maturiza, iar costurile de producție se diminuau. În cazul PS5, tendința este inversă, iar unele variante costă semnificativ mai mult decât în urmă cu unul sau doi ani.

Cea mai mare diferență poate fi observată în cazul PS5 Slim Digital Edition. În timpul campaniilor promoționale organizate în 2025, consola putea fi cumpărată cu aproximativ 1.800 de lei. La Black Friday, modelul PlayStation 5 Slim a fost disponibil la unii retaileri din România pentru aproximativ 1.799 de lei.

La mai puțin de un an distanță, prețurile au crescut considerabil. Ofertele analizate la 24 august indicau un cost de aproximativ 3.100 de lei pentru PS5 Slim Digital Edition și de aproximativ 3.500 de lei pentru modelul cu unitate Blu-ray. Diferența față de cele mai avantajoase oferte disponibile anterior poate depăși cu ușurință 1.000 de lei.

Scumpirea nu este determinată exclusiv de politica magazinelor din România. Sony a anunțat în martie 2026 o nouă majorare a prețurilor pentru gama PlayStation 5, iar modificările au intrat în vigoare în Europa la 2 aprilie 2026.

Noile tarife recomandate de Sony au ridicat prețul european al consolei PS5 Digital Edition la 599,99 euro. Versiunea standard, echipată cu unitate optică, costă oficial 649,99 euro, în timp ce PlayStation 5 Pro a ajuns la 899,99 euro. Compania a motivat decizia prin presiunile persistente existente în economia globală.

Evoluția prețurilor devine mai clară prin raportarea la momentul lansării modelului Slim. PlayStation 5 Slim Digital Edition a intrat pe piața europeană în 2023 la un preț de 449,99 euro.

Sony a aplicat ulterior mai multe ajustări tarifare. Una dintre majorări a avut loc în 2025, când prețul european al versiunii Digital a urcat la 499,99 euro. Noua scumpire din 2026 a adăugat încă 100 de euro la prețul recomandat.

Majorările nu s-au limitat la consolele PlayStation. În 2026, Sony a crescut și anumite tarife aferente abonamentului PlayStation Plus Essential. Utilizatorii plătesc astfel mai mult atât pentru echipamentul necesar, cât și pentru serviciile folosite în jocurile online.

Evoluția PlayStation 5 contrazice modelul comercial urmat de generațiile anterioare de console. PlayStation 4 a fost lansată în Europa în 2013 la un preț de 399,99 euro, iar după numai doi ani Sony a redus oficial tariful la 349,99 euro.

Aceasta era evoluția obișnuită în industria consolelor. Dispozitivele erau lansate la un preț ridicat, după care deveneau treptat mai accesibile, pe fondul maturizării tehnologiei și al reducerii costurilor de fabricație.

PlayStation 5 a inversat această tendință. Consola standard a fost lansată în 2020 la prețul de 499,99 euro, dar tariful recomandat în prezent pe piața europeană este de 649,99 euro. În loc să se ieftinească spre finalul generației, modelul costă cu aproximativ 150 de euro mai mult decât la debut.

Scumpirile sunt asociate costurilor componentelor, inflației, fluctuațiilor valutare și presiunilor exercitate asupra industriei semiconductorilor. Cererea foarte mare pentru cipuri și memorie, alimentată inclusiv de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, generează costuri suplimentare pentru producătorii de electronice.

Pentru cumpărătorii din România, PlayStation 5 nu mai urmează regula potrivit căreia o consolă devine mai ieftină odată cu trecerea anilor. La aproape șase ani de la lansare, un PS5 poate costa peste 3.000 de lei, iar versiunea Pro a ajuns într-o categorie de preț apropiată de cea a unui computer de gaming bine echipat.