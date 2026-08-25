Top Gear pune Dacia Spring peste Toyota, Hyundai și Honda. Modelul românesc dă lovitura în Marea Britanie

Dacia Spring ocupă locul al doilea într-un clasament întocmit de jurnaliștii auto de la Top Gear cu cele mai bune zece mașini de oraș disponibile pentru cumpărătorii britanici. Modelul accesibil al mărcii Dacia devansează automobile produse de Toyota, Citroen, Hyundai și Honda. Clasamentul reunește vehicule electrice compacte, cvadricicluri și modele urbane cu soluții tehnice mai puțin obișnuite. Prima poziție este ocupată de noul Renault Twingo, un alt automobil din cadrul grupului Renault.

Dacia Spring obține una dintre cele mai bune poziții acordate de Top Gear unui automobil urban, într-un clasament care include zece modele cu dimensiuni, motorizări și concepții diferite. Publicația britanică a analizat atât mașini electrice compacte, cât și cvadricicluri sau automobile care propun abordări neconvenționale pentru deplasările zilnice.

Modelul Dacia se clasează înaintea unor vehicule construite de mărci cu tradiție, precum Toyota, Citroen, Hyundai și Honda. Renault Twingo ocupă primul loc, astfel că primele două poziții le revin unor modele din „familia” Dacia-Renault.

Pe locul zece se află Microlino, un vehicul al cărui design a fost inspirat de BMW Isetta din anii ’50. Modelul a fost prezentat inițial în 2016 și trebuia să reprezinte o soluție urbană simplă și accesibilă, cu un preț estimat la aproximativ 13.000 de euro.

Proiectul a fost modificat ulterior, iar introducerea unor dotări precum scaunul cu tapițerie matlasată și tabloul de bord digital a dus la creșterea prețului. Microlino și-a păstrat însă forma rotunjită, aspectul neobișnuit și portiera frontală.

Versiunea de bază costă în prezent puțin sub 20.000 de euro. Jurnaliștii auto consideră că vehiculul electric poate atrage pe străzile orașelor mai multe priviri decât unele supercaruri evaluate la 200.000 de euro.

Caterham 170 ocupă poziția a noua datorită unor caracteristici considerate utile în traficul urban. Dimensiunile reduse facilitează deplasarea pe străzi înguste, în timp ce motorul mic poate contribui la scăderea consumului și a taxelor.

Vizibilitatea bună îl ajută pe șofer să observe pietonii și obstacolele, iar greutatea redusă poate îmbunătăți economia de carburant. Numărul limitat de comenzi și sisteme înseamnă, totodată, mai puține componente care se pot defecta și o utilizare mai simplă.

Toyota Aygo X se află pe poziția a opta într-un segment auto care nu generează întotdeauna marje ridicate pentru constructori. Producătorul japonez a valorificat popularitatea crossoverelor de tip SUV și a adaptat o parte dintre elementele acestora la dimensiunile unui automobil compact.

Top Gear apreciază că Aygo X continuă tradiția modelelor Aygo, C1 și 108 și îl consideră un automobil de oraș potrivit pentru utilizarea zilnică. Față de predecesorii săi, modelul beneficiază și de o gardă la sol mai mare.

Citroen Ami ocupă locul al șaptelea, iar modelul francez și Fiat Topolino sunt încadrate oficial în categoria cvadriciclurilor. Cu toate acestea, jurnaliștii britanici constată că dotările lor le apropie considerabil de automobilele convenționale.

Cele două vehicule au portiere care pot fi încuiate, parbriz, volan, pedale pentru accelerație și frână, precum și patru roți. Restricțiile apar însă atunci când sunt folosite în afara orașului.

Citroen Ami poate atinge o viteză maximă de 45 km/h și are o autonomie de 72 de kilometri. Aceste limite îl transformă într-un vehicul destinat în principal deplasărilor urbane pe distanțe scurte.

Hyundai Inster ocupă poziția a șasea și a devenit cel mai mic model Hyundai disponibil în Marea Britanie după retragerea automobilului i10 de pe această piață.

Modelul electric are un preț de pornire de aproximativ 25.000 de euro, fiind mai scump inclusiv decât unele mașini mai mari din clasa mică, printre care Renault 5. Inster compensează printr-un design jucăuș, inspirat de personajele din desene animate, și printr-un nivel generos de echipare.

Constructorul oferă și versiunea Inster Cross, care dispune de o gardă la sol ușor mai mare și ale cărei proporții amintesc de Suzuki Ignis.

Kia Picanto ajunge pe locul al cincilea, la jumătatea clasamentului. Modelul este apreciat pentru echilibrul dintre caracterul economic și elementele atractive din punct de vedere vizual, tactil și dinamic.

Top Gear descrie combinația într-o manieră sugestivă: este ca și cum ai putea avea prăjitura, să o mănânci și, în cele din urmă, să moștenești inclusiv cofetăria.

Abarth 500e ocupă locul al patrulea, iar versiunea sportivă a automobilului electric Fiat 500 costă cu aproximativ 9.000 de euro mai mult decât modelul standard.

Diferența de preț le oferă cumpărătorilor acces la mai multe elemente distinctive, inclusiv culori extravagante și un difuzor rezistent la apă montat sub caroserie.

Dispozitivul reproduce sunetele unui „hot hatch” cu motor pe benzină, fără să depășească limita legală de zgomot stabilită pentru automobilele de stradă. Soluția încearcă să păstreze artificial caracterul sonor al vechilor modele Abarth 500.

Honda Super-N deschide podiumul și utilizează, la rândul său, sunete artificiale. Constructorul japonez a încercat să îi ofere comportamentul unui „hot hatch” printr-o cutie de viteze simulată, controlată cu ajutorul padelelor, și prin introducerea unei „limite de turații” fictive.

Sistemul are însă și o particularitate. Atunci când șoferul folosește navigația afișată pe ecranul central, instrumentarul digital poate prezenta notificări care acoperă turometrul simulat.

În pofida acestui inconvenient, jurnaliștii Top Gear apreciază interpretarea de dimensiuni mai mari a unui „kei car”, inclusiv datorită designului cubic.

Dacia Spring devine una dintre principalele surprize ale clasamentului Top Gear după ce urcă până pe poziția a doua. Modelul este prezentat drept cea mai ieftină mașină veritabilă disponibilă pe piața britanică, la un preț de aproximativ 13.500 de euro.

Jurnaliștii recomandă însă versiunea de 99 CP, care costă cu aproximativ 1.500 de euro mai mult decât varianta de 69 CP. Puterea suplimentară reduce timpul necesar accelerației de la 0 la 100 km/h.

Publicația compară accelerația versiunii mai slabe cu „o veșnicie”, în timp ce varianta de 99 CP ar avea nevoie de „un interval foarte lung” pentru a atinge aceeași viteză.

Dacia Spring este echipată cu o baterie de 24,3 kWh, a cărei capacitate este mai mică decât cea întâlnită la unele automobile plug-in hybrid (PHEV). În aceste condiții, modelul poate parcurge aproximativ 224 de kilometri cu o singură încărcare.

În evaluarea realizată de Top Gear, automobilul Dacia reinterpretează într-o formulă modernă spiritul legendarului Citroen 2CV.

Renault Twingo ocupă prima poziție și completează prezența puternică a modelelor Dacia-Renault în clasamentul destinat automobilelor de oraș.

Noul Twingo nu va ajunge pe piața din Marea Britanie înainte de 2027. Persoanele interesate se pot înscrie însă pe listă și pot obține prioritate la livrare dacă achită 150 de euro pentru „Twingo R Pass”.

Automobilul cu patru locuri este prezentat drept confortabil și rafinat și utilizează platforma tehnică întâlnită și la modelele Renault 4 și Renault 5.

Constructorul estimează că prețul de pornire va fi mai mic de 23.000 de euro. „Adorabilă”, au concluzionat jurnaliștii auto.