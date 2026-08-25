Codul Rutier îi sancționează pe șoferii care parchează astfel. Nu scapă doar cu amendă

Codul rutier prevede sancțiuni pentru conducătorii auto care parchează astfel încât împiedică ieșirea altui vehicul dintr-o parcare sau dintr-o curte. Șoferul poate primi amendă și trei puncte de penalizare, iar mașina lăsată neregulamentar poate fi ridicată. Poliția rutieră și Poliția locală au competența de a constata și sancționa aceste abateri.

Codul rutier stabilește că proprietarul care își găsește mașina blocată trebuie să sesizeze Poliția rutieră sau Poliția locală, deoarece numai reprezentanții autorităților competente pot lua măsuri împotriva conducătorului auto care a încălcat regulile. Abaterile privind oprirea și staționarea pot fi constatate și sancționate atât de polițiștii rutieri, cât și de polițiștii locali.

În localitățile situate în apropierea frontierei, asemenea atribuții le pot reveni și polițiștilor de frontieră, în condițiile stabilite pentru zonele de graniță.

Șoferul al cărui autoturism nu mai poate ieși dintr-un loc de parcare sau dintr-o curte, din cauza unui alt vehicul staționat neregulamentar, trebuie să contacteze una dintre autoritățile competente. Atunci când staționarea ilegală implică și blocarea accesului unui alt autovehicul, conducătorul care a încălcat legea poate fi sancționat cu amendă și trei puncte de penalizare.

Legislația îi permite Poliției rutiere să dispună și ridicarea vehiculelor staționate cu încălcarea normelor. După emiterea dispoziției, autoturismul poate fi preluat de reprezentanții Administrației Domeniului Public din localitatea sau sectorul în care a fost constatată abaterea.

Procedurile de ridicare și de păstrare a vehiculelor în spațiile special amenajate sunt efectuate, în funcție de situație, de administrația publică locală sau de administratorul drumului public. Poliția locală poate dispune, la rândul său, ridicarea unui autoturism în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale.

Conducătorul auto sau proprietarul vehiculului trebuie să suporte, pe lângă amendă și punctele de penalizare, cheltuielile generate de ridicarea, transportarea și depozitarea mașinii. O parcare neregulamentară poate avea astfel atât consecințe contravenționale, cât și costuri suplimentare pentru recuperarea autoturismului.

Codul rutier face o distincție clară între oprire, staționare și parcare, fiecare situație fiind definită și sancționată în funcție de împrejurări. Oprirea voluntară a unui vehicul pe drumul public nu poate depăși cinci minute. Dacă mașina rămâne imobilizată mai mult de cinci minute, oprirea devine staționare.

Oprirea efectuată cu încălcarea regulilor este încadrată în clasa I de sancțiuni și atrage, pe lângă amendă, două puncte de penalizare. Staționarea neregulamentară intră în clasa a II-a de sancțiuni și este însoțită de trei puncte de penalizare.

Parcarea reprezintă, potrivit Codului rutier, staționarea unui vehicul în spații special amenajate ori în locuri stabilite și semnalizate în acest scop.

Autovehiculele oprite sau staționate pe partea carosabilă trebuie așezate cât mai aproape de marginea drumului, paralel cu aceasta și pe un singur rând. Regula nu se aplică atunci când indicatoarele sau celelalte mijloace de semnalizare permit o poziționare diferită. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi așezate câte două, una lângă alta.