Cum îți îngrijești corect buzele la începutul sezonului rece? Ce trebuie să faci încă din primele zile de toamnă

Primele zile reci pot transforma rapid buzele moi și hidratate în piele uscată, crăpată și dureroasă. Aerul rece, încălzirea din locuințe și anumite obiceiuri aparent inofensive pot agrava problema. Schimbarea rutinei de îngrijire devine esențială.

Tranziția spre sezonul rece poate deshidrata rapid pielea subțire și sensibilă a buzelor, ceea ce impune schimbarea rutinei de îngrijire. Dacă vara sunt suficiente, de multe ori, produse cu textură lejeră, toamna și iarna buzele au nevoie de formule mai bogate, ocluzive și protectoare, care să refacă și să mențină bariera cutanată.

Pentru a sigila hidratarea, este recomandată aplicarea unui balsam bogat în ceramide, lanolină, unt de shea sau vaselină cosmetică. Aceste ingrediente contribuie la formarea unei bariere fizice care protejează buzele de aerul rece și uscat și limitează pierderea apei din țesut.

Protecția solară nu trebuie abandonată odată cu venirea toamnei. Razele ultraviolete continuă să afecteze buzele și să contribuie la degradarea colagenului, motiv pentru care este indicată folosirea, pe parcursul zilei, a unui balsam cu SPF de minimum 15-30.

Exfolierea poate fi făcută, însă numai extrem de blând și cel mult o dată pe săptămână, atunci când există mici zone descuamate. Poate fi folosit un prosop textil umed sau un gomaj fin preparat din zahăr și ulei vegetal. Dacă buzele nu sunt descuamate, exfolierea nu este necesară și poate ajunge să le irite.

Seara, înainte de culcare, buzele pot beneficia de un strat generos de mască reparatoare sau de un unguent pe bază de pantenol. Aplicarea unui astfel de produs peste noapte oferă timp pentru regenerarea intensă a pielii și pentru refacerea barierei afectate.

Îngrijirea nu se limitează însă la produsele aplicate local. Este importantă menținerea unui aport zilnic adecvat de apă, iar în încăperile în care sistemele de încălzire au fost deja pornite poate fi util un umidificator. Aerul încălzit și uscat din interior poate accentua senzația de uscăciune și disconfort.

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri care trebuie evitate este umezirea buzelor cu salivă. Deși poate oferi o senzație temporară de confort, saliva conține enzime digestive care afectează bariera cutanată naturală. În plus, evaporarea rapidă a salivei lasă buzele și mai uscate.

Nici cojile de piele nu trebuie rupte. Smulgerea țesutului uscat poate provoca sângerări și micro-răni și poate întârzia procesul natural de vindecare. Este mai sigur ca zonele descuamate să fie lăsate să se desprindă natural, în timp ce buzele sunt protejate și hidratate.

Atenție trebuie acordată și ingredientelor din balsamuri. Produsele care conțin mentol, camfor, fenol, eucalipt sau arome artificiale puternice pot crea o senzație temporară de prospețime, însă pot accentua deshidratarea pe termen lung. În sezonul rece, formulele reparatoare și protectoare sunt de preferat celor care oferă doar o senzație de răcorire.

Rujurile lichide mate și ultra-rezistente la transfer ar trebui, de asemenea, limitate atunci când buzele sunt uscate. Aceste formule pot absorbi uleiurile naturale ale pielii și pot accentua senzația de uscăciune. Ele pot fi înlocuite mai des cu rujuri cremoase sau cu uleiuri de buze nutritive, mai potrivite pentru o piele sensibilă și deshidratată.

În același timp, exfoliantele mecanice dure trebuie evitate. Scruburile agresive și periuțele de dinți aspre pot provoca micro-fisuri în țesutul sensibil al buzelor și pot agrava problema în loc să o rezolve. O rutină simplă, bazată pe hidratare, protecție și repararea barierei cutanate, este mai potrivită pentru perioada în care temperaturile scad și aerul devine mai uscat.