Cum îți protejezi unghiile de la picioare vara? Sfaturi pentru a preveni infecțiile, uscarea și traumatismele

Vara nu pune la încercare doar pielea, ci și unghiile de la picioare. Soarele, nisipul, apa și umezeala pot favoriza infecțiile, uscarea sau chiar desprinderea unghiilor. Câteva obiceiuri simple te pot ajuta să le menții sănătoase și să eviți probleme care îți pot strica vacanța sau confortul zilnic.

Vara, picioarele sunt expuse mai mult ca oricând la soare, apă, nisip și microbi, iar unghiile pot avea de suferit dacă nu sunt îngrijite corespunzător. Indiferent dacă preferi o pedichiură colorată sau unghiile naturale, se recomandă respectarea a trei reguli de bază: prevenirea infecțiilor, hidratarea și evitarea traumatismelor.

Unul dintre cele mai importante riscuri din sezonul cald este apariția ciupercii unghiei (onicomicoza), favorizată de căldură și umezeală. Pentru a reduce riscul de infecție, este recomandat să porți șlapi în spațiile publice, precum piscinele, dușurile comune, spa-urile sau vestiarele, și să eviți mersul desculț în aceste locuri.

După baie sau duș, picioarele trebuie șterse foarte bine, inclusiv între degete și în jurul unghiilor, înainte de încălțare.

Dacă picioarele au transpirat excesiv sau încălțămintea s-a udat în urma ploii, aceasta trebuie schimbată cât mai repede, fără a lăsa șosetele sau adidașii umezi pe picioare.

Soarele, apa sărată și clorul din piscine usucă puternic patul unghial și cuticulele. Din acest motiv, crema cu factor de protecție solară trebuie aplicată și pe picioare, până la vârful degetelor. Expunerea la radiațiile UV poate îngălbeni unghiile naturale și poate decolora oja.

Seara este recomandată hidratarea cuticulelor cu ulei de jojoba, ricin sau arbore de ceai. Acesta din urmă are și proprietăți antifungice naturale, iar utilizarea regulată ajută la menținerea flexibilității unghiei și la prevenirea crăpării cuticulelor uscate de nisip.

Persoanele care poartă ojă clasică, semipermanentă sau gel trebuie să acorde o atenție suplimentară întreținerii pedichiurii. Specialiștii recomandă ca oja semipermanentă sau gelul să nu fie păstrate mai mult de trei-patru săptămâni. Dacă materialul începe să se desprindă de pe unghie și pătrunde apă dedesubt, se poate crea un mediu favorabil dezvoltării mucegaiului sau bacteriilor.

Totodată, în cazul folosirii frecvente a culorilor închise, este indicat să se facă pauze și să se utilizeze întotdeauna o bază protectoare. În lipsa acesteia, oja roșie sau închisă poate păta unghia în galben, mai ales în condiții de căldură și transpirație.

Pentru persoanele care preferă unghiile naturale, fără ojă, recomandarea este aplicarea unui lac protector transparent sau a unui tratament tip base coat. Acesta creează o barieră împotriva apei sărate, nisipului fin și substanțelor chimice din piscine, reducând riscul deteriorării unghiilor.

Unghiile trebuie pilite scurt și drept, deoarece colțurile tăiate incorect sau unghiile prea lungi se pot agăța și rupe ușor, mai ales atunci când sunt purtate sandale.

Încălțămintea joacă, de asemenea, un rol important în protejarea unghiilor. Persoanele care fac drumeții, aleargă sau merg mult pe jos ar trebui să aleagă adidași cu o jumătate de număr mai mari, pentru a evita lovirea repetată a degetelor de vârful pantofului, situație care poate provoca înnegrirea sau chiar desprinderea unghiilor.

În plus, unghiile trebuie tăiate drept, fără rotunjirea excesivă a colțurilor, pentru a reduce riscul apariției unghiilor încarnate, în special atunci când este purtată încălțăminte închisă.