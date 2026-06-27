Deshidratarea: Cum o identifici în funcție de vârstă și gen? Greșeala pe care mulți români o fac vara

Canicula nu aduce doar disconfort, ci și un risc major pentru sănătate. Deshidratarea se poate instala rapid, iar simptomele diferă în funcție de vârstă, gen și starea fiziologică. Recunoașterea din timp a semnelor poate preveni complicații grave și chiar situații care pun viața în pericol.

În contextul temperaturilor extreme din timpul verii, deshidratarea se poate instala rapid și, de multe ori, fără semne evidente la început. Deși mecanismele prin care organismul pierde lichide sunt aceleași pentru toți oamenii, nevoile de hidratare și simptomele care anunță deshidratarea diferă semnificativ în funcție de vârstă, sex și anumite stări fiziologice, precum sarcina.

Cel mai simplu și universal indicator al nivelului de hidratare este culoarea urinei. O urină transparentă sau galben deschis, de culoarea paiului, indică o hidratare optimă și necesitatea menținerii unui consum constant de apă. Dacă urina devine galben închis, este vorba despre o deshidratare ușoară, iar persoana afectată ar trebui să bea imediat unul sau două pahare cu apă. În schimb, o urină de culoare portocalie, maronie sau chihlimbar indică o deshidratare severă, situație care impune hidratare urgentă și consult medical dacă simptomele persistă.

În cazul bărbaților, riscul de deshidratare este amplificat de faptul că aceștia au, în general, o masă musculară mai mare și o rată de transpirație mai ridicată, ceea ce determină pierderi rapide de apă și electroliți în timpul efortului fizic sau al expunerii la soare. Printre cele mai frecvente semne se numără crampele musculare severe, provocate de pierderea rapidă de sodiu și potasiu, în special la nivelul picioarelor și abdomenului.

Un alt semnal de alarmă este transpirația abundentă urmată de oprirea bruscă a acesteia, moment în care pielea devine fierbinte și uscată, semn critic al epuizării termice.

Pot apărea scăderea bruscă a performanței fizice, senzația de slăbiciune inexplicabilă la efort și uscăciunea accentuată a gurii și buzelor, însoțită de senzația de limbă „cleioasă” și respirație urât mirositoare.

La femei, fluctuațiile hormonale influențează modul în care organismul reține apa, iar simptomele deshidratării sunt adesea mai evidente la nivelul pielii și al sistemului circulator.

Printre primele semne se numără amețelile apărute la ridicarea bruscă în picioare, cauzate de scăderea tensiunii arteriale, fenomen cunoscut drept hipotensiune ortostatică. Totodată, pielea își pierde elasticitatea și strălucirea, devine uscată și aspră, iar ridurile fine sunt mai accentuate.

Ceața mentală, dificultățile de concentrare și durerile de cap sau migrenele provocate de căldură reprezintă alte simptome frecvente. Specialiștii atrag atenția și asupra disconfortului urinar, manifestat prin urinări rare, în cantități mici și senzație de arsură, situație care poate favoriza apariția infecțiilor urinare, afecțiuni la care femeile sunt mai predispuse.

Deshidratarea este deosebit de periculoasă în timpul sarcinii, atât pentru mamă, cât și pentru făt, deoarece apa este esențială pentru formarea lichidului amniotic și pentru menținerea volumului crescut de sânge matern.

Lipsa lichidelor poate declanșa contracțiile false Braxton Hicks prin iritarea uterului, iar dacă apar contracții regulate înainte de termen, hidratarea imediată și consultul medical devin obligatorii.

Totodată, căldura și deshidratarea pot agrava greața și vărsăturile specifice sarcinii, iar femeile însărcinate se pot supraîncălzi mult mai repede deoarece temperatura bazală este deja mai ridicată.

Copiii și bebelușii reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii, deoarece organismul lor se supraîncălzește mult mai repede decât al unui adult, iar sugarii nu pot comunica senzația de sete. Părinții trebuie să fie atenți dacă bebelușul nu are un scutec ud timp de trei ore sau mai mult, dacă plânge fără să producă lacrimi sau dacă fontanela, cunoscută popular drept „moalele capului”, pare adâncită.

Alte semne importante sunt letargia, refuzul jocului, somnolența accentuată, apatia sau, dimpotrivă, iritabilitatea extremă și plânsul inconsolabil. Ochii înfundați în orbite și aspectul tras al feței pot indica o deshidratare avansată.

Persoanele de peste 60 de ani sunt considerate categoria cu cel mai mare risc tăcut de deshidratare. Odată cu înaintarea în vârstă, receptorii care transmit către creier senzația de sete își reduc eficiența, iar rinichii își pierd treptat capacitatea de a conserva apa. Din acest motiv, un vârstnic poate ajunge sever deshidratat fără să simtă nevoia să bea apă.

Unul dintre cele mai frecvente și adesea ignorate simptome este apariția bruscă a confuziei, delirului sau iritabilității, manifestări care pot fi confundate cu semnele demenței, deși sunt provocate exclusiv de lipsa lichidelor.

Un alt test simplu este cel al pliului cutanat: dacă pielea de pe spatele palmei rămâne ridicată câteva secunde după ce este prinsă între degete, deshidratarea este probabil prezentă. Totodată, tensiunea arterială foarte scăzută și pierderea echilibrului cresc considerabil riscul de căderi și fracturi, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate.