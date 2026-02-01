Apa cu lămâie consumată dimineața, pe stomacul gol, este una dintre cele mai populare metode promovate pentru detoxifiere și slăbit, mai ales în rândul femeilor. Cu toate acestea, nutriționiștii ne atrag atenția că acest obicei nu este decât un mit, care nu aduce beneficiile promise și, în anumite situații, poate chiar să creeze disconfort.

Specialiștii citați de publicația „20 Minutes” consideră că ideea potrivit căreia apa cu lămâie ar ajuta la detoxifierea organismului sau la pierderea în greutate nu are susținere științifică. Ei explică faptul că acest amestec nu are capacitatea de a „curăța” organismul și nici de a accelera arderea grăsimilor, așa cum este adesea promovat pe rețelele sociale.

Nutriționistul Landry Courbet subliniază că consumul de apă cu lămâie pe stomacul gol nu reprezintă o soluție eficientă pentru slăbit. Potrivit acestuia, lămâia nu are un efect demonstrat asupra arderii grăsimilor, iar ideea că ar acționa ca un ajutor direct în pierderea în greutate este greșită. În plus, consumul de lămâie pe stomacul gol poate provoca iritații sau disconfort digestiv, mai ales în cazul persoanelor sensibile.

Principalul beneficiu al acestui obicei, explică specialiștii, constă mai degrabă în faptul că apa cu lămâie poate înlocui băuturile îndulcite, ceea ce, indirect, poate contribui la un aport caloric mai redus. Totuși, acest efect nu este legat de lămâie în sine, ci de alegerea unei băuturi mai simple și mai sănătoase.

În ceea ce privește detoxifierea, nutriționiștii atrag atenția că ficatul nu are nevoie de ajutor extern pentru a-și îndeplini funcțiile. Acesta se detoxifică în mod natural și continuu, prin intermediul enzimelor hepatice. Prin urmare, nicio băutură, indiferent cât de populară ar fi, nu poate înlocui acest proces natural.

Experții consideră că adevărata „detoxifiere” presupune, de fapt, un stil de viață echilibrat: o alimentație variată și sănătoasă, odihnă suficientă, limitarea consumului de alcool și evitarea excesului caloric. În acest context, câteva picături de lămâie adăugate într-un pahar cu apă nu transformă băutura într-o poțiune de slăbit și nici într-un remediu miraculos după mesele copioase de sărbători.

În schimb, specialiștii recomandă un gest mult mai simplu și eficient: consumul de apă simplă în fiecare dimineață. Aceasta este considerată cea mai bună metodă de a rehidrata organismul după noapte și de a susține funcționarea optimă a corpului, fără promisiuni exagerate sau mituri alimentare.