Căutările obișnuite pe internet pot ascunde capcane digitale
Multe dintre lucrurile pe care utilizatorii le caută zilnic pe internet par lipsite de orice risc. Totuși, specialiștii în securitate informatică atrag atenția că tocmai aceste căutări frecvente sunt exploatate de infractori pentru a răspândi programe periculoase.
Metoda folosită presupune manipularea rezultatelor afișate de motoarele de căutare, astfel încât paginile create de atacatori să apară printre primele opțiuni. Utilizatorii ajung astfel pe site-uri care imită aproape perfect pagini oficiale și ajung să descarce aplicații sau fișiere infectate fără să își dea seama.
Odată instalat un astfel de program, dispozitivul poate deveni vulnerabil: datele personale pot fi furate, conturile bancare pot fi compromise, iar unele fișiere pot fi blocate până la plata unei răscumpărări.
Printre termenii de căutare exploatați frecvent se află aplicația Google Authenticator, folosită pentru protejarea conturilor prin verificare în doi pași. Infractorii cumpără reclame sau optimizează pagini false care seamănă cu cele oficiale, iar utilizatorii ajung să instaleze versiuni modificate, ce conțin malware.
Ce alte căutări pe Google pot deveni o capcană?
Pericolele nu se opresc însă aici. Specialiștii spun că și alte căutări populare pot deveni o capcană:
- Căutarea numerelor de suport pentru clienți
Mulți utilizatori caută rapid online un număr de telefon pentru asistență tehnică. Atacatorii profită și publică anunțuri cu date de contact false. Persoanele care sună sunt apoi convinse să ofere informații personale sau detalii financiare.
- Împrumuturi rapide și promisiuni de câștig ușor
Persoanele aflate în nevoie financiară sunt adesea vizate prin reclame tentante. În realitate, acestea duc către site-uri controlate de escroci sau cer instalarea unor aplicații care colectează datele victimelor.
Pentru a reduce riscurile, experții recomandă descărcarea aplicațiilor doar din magazinele oficiale și verificarea atentă a paginilor accesate, mai ales atunci când apar reclame în rezultatele căutării. Un moment de atenție poate preveni pierderi serioase de date sau bani.
Sfaturi pentru a nu cădea în capcana infractorilor cibernetici
-
Verifică sursa înainte de click – accesează doar site-uri oficiale și recunoscute; evită linkurile din primele rezultate care par suspicioase sau promovate excesiv.
-
Descarcă aplicații doar din magazine oficiale – Google Play sau Apple App Store sunt singurele surse sigure pentru aplicații precum Google Authenticator.
-
Nu oferi date personale prin telefon sau e-mail – numerele sau mesajele găsite rapid pe internet pot fi false; contactează direct compania prin canalele oficiale.
-
Fii precaut cu oferte financiare – creditele rapide sau promisiunile de câștig ușor sunt frecvent folosite pentru fraudă; cercetează întotdeauna compania înainte de a oferi informații.
-
Actualizează constant dispozitivul și aplicațiile – patch-urile și actualizările reduc vulnerabilitățile exploatate de malware.
-
Folosește soluții de securitate – antivirusul și programele anti-malware pot detecta fișiere periculoase înainte să infecteze dispozitivul.
-
Fii sceptic cu reclamele online – multe reclame plătite duc către site-uri false; verifică întotdeauna link-ul înainte de a interacționa.
