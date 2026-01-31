Multe dintre lucrurile pe care utilizatorii le caută zilnic pe internet par lipsite de orice risc. Totuși, specialiștii în securitate informatică atrag atenția că tocmai aceste căutări frecvente sunt exploatate de infractori pentru a răspândi programe periculoase.

Metoda folosită presupune manipularea rezultatelor afișate de motoarele de căutare, astfel încât paginile create de atacatori să apară printre primele opțiuni. Utilizatorii ajung astfel pe site-uri care imită aproape perfect pagini oficiale și ajung să descarce aplicații sau fișiere infectate fără să își dea seama.

Odată instalat un astfel de program, dispozitivul poate deveni vulnerabil: datele personale pot fi furate, conturile bancare pot fi compromise, iar unele fișiere pot fi blocate până la plata unei răscumpărări.

Printre termenii de căutare exploatați frecvent se află aplicația Google Authenticator, folosită pentru protejarea conturilor prin verificare în doi pași. Infractorii cumpără reclame sau optimizează pagini false care seamănă cu cele oficiale, iar utilizatorii ajung să instaleze versiuni modificate, ce conțin malware.

Pericolele nu se opresc însă aici. Specialiștii spun că și alte căutări populare pot deveni o capcană:

Căutarea numerelor de suport pentru clienți

Mulți utilizatori caută rapid online un număr de telefon pentru asistență tehnică. Atacatorii profită și publică anunțuri cu date de contact false. Persoanele care sună sunt apoi convinse să ofere informații personale sau detalii financiare.

Împrumuturi rapide și promisiuni de câștig ușor

Persoanele aflate în nevoie financiară sunt adesea vizate prin reclame tentante. În realitate, acestea duc către site-uri controlate de escroci sau cer instalarea unor aplicații care colectează datele victimelor.

Pentru a reduce riscurile, experții recomandă descărcarea aplicațiilor doar din magazinele oficiale și verificarea atentă a paginilor accesate, mai ales atunci când apar reclame în rezultatele căutării. Un moment de atenție poate preveni pierderi serioase de date sau bani.