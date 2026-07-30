Mercedes-Benz recheamă peste 310.000 de mașini în SUA din cauza unui defect la închiderea ușii. Ce modele sunt vizate

Mercedes-Benz a lansat în Statele Unite o campanie de rechemare care vizează peste 310.000 de autoturisme, după ce a fost identificată o problemă la sistemul de închidere a ușii șoferului. Defecțiunea poate împiedica activarea automată a frânei de parcare și a funcției „Auto-Park”, ceea ce poate crește riscul ca vehiculul să se deplaseze necontrolat.

Potrivit documentelor publicate de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) din SUA, campania de rechemare vizează 310.667 de vehicule Mercedes-Benz produse între 2019 și 2026.

Problema este cauzată de un microîntrerupător din mecanismul de închidere al ușii șoferului, care se poate coroda și nu mai detectează corect dacă ușa este deschisă.

În această situație, sistemul electronic poate să nu activeze automat frâna de parcare sau funcția „Auto-Park”, ceea ce poate duce la deplasarea necontrolată a automobilului și crește riscul producerii unui accident.

Campania de rechemare include mai multe modele din gama constructorului german, printre care:

Mercedes-Benz A-Class (2019-2022)

Mercedes-Benz CLA (2020-2021)

Mercedes-Benz C-Class (2022-2023)

Mercedes-Benz GLA (2020-2026)

Mercedes-Benz GLB (2020-2026)

Mercedes-Benz GLC (2023-2024)

Mercedes-Benz CLE (2024)

De asemenea, sunt vizate și mai multe versiuni AMG ale acestor modele. Lista completă a seriilor afectate este inclusă în notificarea oficială emisă de NHTSA.

Mercedes-Benz va înlocui gratuit mecanismul de închidere al ușii șoferului în toate vehiculele afectate.

Potrivit autorităților americane, scrisorile de notificare către proprietari vor fi expediate începând cu 18 septembrie 2026, iar seriile de șasiu (VIN) vor putea fi verificate în baza de date NHTSA începând cu 31 iulie 2026.

Mercedes-Benz a anunțat mai multe campanii de rechemare pe parcursul anului 2026.

În februarie, constructorul german a rechemat peste 11.000 de automobile electrice din cauza unei probleme la bateria de înaltă tensiune, avertizând proprietarii să parcheze vehiculele în exterior deoarece exista riscul izbucnirii unui incendiu.

Ulterior, în luna mai, compania a rechemat aproximativ 144.000 de autoturisme din cauza unei defecțiuni la panoul de instrumente de bord, problemă care a fost remediată printr-o actualizare software.