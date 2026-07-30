ANAF a descoperit un circuit de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază. Prejudiciul depășește 12 milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție. Potrivit instituției, patru societăți comerciale ar fi folosit operațiuni fictive pentru a reduce obligațiile fiscale, iar prejudiciul estimat depășește 12,35 milioane de lei.

Verificările inspectorilor antifraudă au vizat un grup format din patru societăți comerciale care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție.

Potrivit ANAF, firmele erau coordonate de aceiași asociați și administratori și ar fi creat aparența unor operațiuni economice reale pentru diminuarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Inspectorii susțin că societățile au înregistrat în evidențele financiar-contabile operațiuni fără suport economic real, folosind furnizori cu comportament fiscal necorespunzător, controlați de aceleași persoane.

Conform ANAF, furnizorii respectivi ar fi fost utilizați pentru emiterea unor documente justificative și facturi fictive.

Prin acest mecanism, societățile ar fi dedus în mod nelegal taxa pe valoarea adăugată (TVA) și ar fi diminuat baza de calcul pentru impozitul pe profit.

Instituția precizează că operațiunile au avut ca scop reducerea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Analiza circuitelor financiare realizată de inspectorii antifraudă a arătat că cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă în numerar prin peste 6.600 de operațiuni succesive.

Valoarea totală a acestor retrageri depășește 26 de milioane de lei.

Potrivit ANAF, retragerile au fost efectuate, în general, în tranșe de câte 4.000 de lei, prin intermediul bancomatelor, pentru a îngreuna identificarea traseului fondurilor.

Inspectorii antifraudă estimează că prejudiciul adus bugetului general consolidat este de peste 12,35 milioane de lei.

Suma este compusă din 8.374.516 lei reprezentând TVA, 3.946.325 lei impozit pe profit și 32.948 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților și valoarea prejudiciului, ANAF a anunțat că a sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului.

Instituția precizează că verificările continuă și la alte societăți care ar face parte din același circuit economic, în vederea stabilirii întregii dimensiuni a activităților ilicite și a tuturor obligațiilor fiscale datorate.