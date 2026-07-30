Termen depunere SAF-T pe 31 iulie. Mai multe declarații fiscale trebuie transmise la ANAF

SAF-T se află printre principalele obligații fiscale care ajung la termen în ultima zi a lunii iulie. Până vineri, 31 iulie, contribuabilii vizați trebuie să transmită către ANAF mai multe declarații, inclusiv formularul D406, declarația specială de TVA pentru regimurile One Stop Shop și formularul destinat platformelor de transport alternativ. Tot până la această dată trebuie depuse și cererile pentru restituirea accizelor, în cazurile prevăzute de lege.

SAF-T reprezintă una dintre cele mai importante raportări fiscale pe care anumite categorii de contribuabili trebuie să le transmită către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Prin Declarația informativă D406, firmele și celelalte entități obligate raportează fișierul standard de control fiscal, document utilizat de ANAF pentru verificarea informațiilor contabile și fiscale.

Obligația revine unui număr extins de contribuabili, printre care se numără societățile cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni, regiile autonome, companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile în nume colectiv și cele în comandită, organizațiile cooperatiste, asociațiile cu sau fără scop patrimonial, persoanele juridice străine care desfășoară activități prin sedii permanente în România, societățile nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România și toate celelalte persoane juridice care au obligația de a conduce contabilitatea în partidă dublă.

Declarația D406 se depune lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă contribuabilului în materie de TVA.

În cazul firmelor care aplică semestrul sau anul fiscal pentru TVA, precum și al entităților neînregistrate în scopuri de TVA, declarația SAF-T se transmite trimestrial.

Potrivit Ordinului președintelui ANAF nr. 1.783/2021, termenul de depunere este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Pe lista obligațiilor fiscale scadente la 31 iulie se află și formularul 398 – Declarația specială de TVA aferentă regimurilor One Stop Shop (OSS).

Documentul trebuie depus de persoanele impozabile care utilizează regimul Non-UE, regimul UE sau regimul special pentru vânzarea la distanță a bunurilor importate din teritorii ori țări terțe, cunoscut sub denumirea de schema de import (IOSS).

Pentru regimurile UE și Non-UE, declarația se transmite până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic. În cazul schemei IOSS, obligația este lunară, iar termenul rămâne ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei fiscale raportate.

Legislația fiscală prevede că formularul trebuie depus chiar și atunci când contribuabilul nu a efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care utilizează regimul special.

Obligațiile sunt reglementate prin articolele 314, 315 și 315² din Codul fiscal, precum și prin Ordinul ANAF nr. 1.387/2021.

Pe lângă declarațiile privind TVA și SAF-T, până vineri trebuie depus și formularul 397 de către operatorii platformelor digitale prin intermediul cărora sunt desfășurate activități de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.

Prin această declarație informativă sunt raportate către ANAF date referitoare la activitatea de transport alternativ intermediată prin platformele digitale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 49/2019.

Regulile privind completarea și depunerea formularului 397 sunt stabilite prin Ordinul ANAF nr. 382/2025.

Tot până la 31 iulie trebuie depuse și cererile pentru restituirea accizelor de către instituțiile și organizațiile care beneficiază de scutirile prevăzute de legislația în vigoare.

Solicitările se transmit potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 27 la normele metodologice de aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal, procedura fiind reglementată de articolul 395 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Contribuabilii care transmit documentele în format electronic trebuie să verifice și recipisa emisă de sistemul ANAF. Simpla încărcare a unei declarații nu confirmă acceptarea acesteia, iar eventualele erori sau validări trebuie remediate înainte de expirarea termenului-limită.