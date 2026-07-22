ANAF începe emiterea deciziilor de impunere din oficiu. Cine riscă să primească notificări după 27 iulie

ANAF va începe, din 27 iulie 2026, emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru anumite persoane fizice care aveau obligația de a declara veniturile realizate în 2021 și nu au depus Declarația unică sau au transmis-o cu erori. Procedura este aplicată în baza Codului de procedură fiscală și a fost anunțată oficial de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila. Persoanele vizate pot evita impunerea din oficiu dacă își îndeplinesc obligațiile fiscale înainte de emiterea deciziei.

ANAF începe aplicarea procedurii de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care aveau obligația să depună Declarația unică aferentă veniturilor realizate în anul 2021, însă nu au transmis formularul sau au făcut acest lucru în mod incorect.

Primele decizii urmează să fie emise începând cu 27 iulie 2026, potrivit unui anunț publicat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila. Instituția precizează că data este valabilă pentru contribuabilii administrați de această unitate fiscală, însă procedura este prevăzută de Codul de procedură fiscală și stabilește cadrul general în care Fiscul poate calcula obligațiile fiscale în locul contribuabilului.

Măsura îi poate viza atât pe cei care nu au depus formularul 212 până la termenul legal, respectiv 25 mai 2022, cât și pe contribuabilii în cazul cărora autoritățile fiscale au identificat venituri suplimentare sau neconcordanțe între informațiile declarate și datele aflate în evidențele ANAF.

Printre veniturile care puteau genera obligația depunerii Declarației unice se numără:

veniturile din activități independente și profesii liberale;

veniturile din chirii;

anumite câștiguri din investiții;

activitățile agricole, silvicultura și piscicultura;

veniturile din alte surse;

veniturile obținute din străinătate;

veniturile obținute online care, în funcție de natura activității, trebuiau încadrate fiscal drept activități independente, alte surse sau câștiguri din transferul monedei virtuale.

Totuși, existența unui venit din aceste categorii nu înseamnă automat că persoana datorează impozit. În anumite situații, obligațiile fiscale au fost deja reținute la sursă de plătitorul venitului, iar depunerea declarației nu era necesară.

Procedura de impunere din oficiu nu poate începe fără ca persoana vizată să fie informată în prealabil despre obligațiile fiscale restante și despre consecințele nerespectării acestora.

Codul de procedură fiscală prevede că ANAF trebuie să transmită o notificare contribuabilului și să acorde un termen de cel puțin 15 zile înainte de emiterea deciziei de impunere din oficiu.

În cazul contribuabililor administrați de AJFP Brăila, notificările au fost comunicate prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin poștă. Autoritățile recomandă persoanelor care au primit astfel de înștiințări să verifice cu atenție informațiile și să compare datele existente în notificare cu documentele proprii.

Persoanele care depun Declarația unică înainte de emiterea deciziei ies din procedura de impunere din oficiu. Reglementările fiscale prevăd actualizarea permanentă a listelor de contribuabili, astfel încât cei care își îndeplinesc obligațiile declarative la timp nu mai sunt incluși în proces.

În lipsa unei declarații depuse de contribuabil, ANAF poate estima veniturile folosind informațiile pe care le deține sau pe care le obține din alte surse oficiale.

La stabilirea bazei de calcul pot fi utilizate documentele existente în dosarul fiscal, declarațiile depuse în anii anteriori, informațiile furnizate de plătitorii de venit, date transmise de bănci, intermediari financiari și alte instituții, schimburile de informații cu autoritățile fiscale din alte state, contractele de închiriere, precum și date referitoare la contribuabili care desfășoară activități similare.

În cazul veniturilor din chirii, estimarea poate avea la bază chiria lunară înscrisă în contractele înregistrate. Pentru câștigurile din transferul titlurilor de valoare pot fi utilizate declarațiile transmise de intermediari și societățile de administrare a investițiilor. În cazul activităților independente desfășurate în sistem real, estimarea poate fi realizată pe baza documentelor fiscale disponibile și a informațiilor privind activități comparabile.

Actul fiscal trebuie să precizeze motivele pentru care s-a recurs la estimare și criteriile folosite la calcul. Impozitul este stabilit prin aplicarea cotei valabile pentru anul 2021 asupra bazei estimate, ținând cont de eventualele plăți anticipate și de pierderile fiscale reportate existente în evidențele ANAF.

Legislația fiscală oferă contribuabililor posibilitatea de a înlocui impunerea estimată cu situația fiscală reală, dacă depun Declarația unică în termenul prevăzut de lege.

Persoana care primește o decizie de impunere din oficiu are la dispoziție 60 de zile de la data comunicării actului pentru a depune Declarația unică aferentă obligațiilor stabilite de ANAF. După depunerea formularului, organul fiscal anulează decizia emisă din oficiu și întocmește formularul 257 – „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

Anularea actului administrativ fiscal nu elimină însă obligațiile de plată. Contribuabilul va declara veniturile reale și va achita impozitul și, după caz, contribuțiile sociale rezultate din propriul calcul. Pentru obligațiile fiscale achitate cu întârziere pot fi datorate dobânzi și penalități.

Separat de această procedură, decizia de impunere poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Contestația trebuie să conțină suma contestată, motivele de fapt și de drept, precum și documentele care susțin poziția contribuabilului.

Cele două termene au scopuri diferite. Depunerea Declarației unice în cel mult 60 de zile conduce la anularea impunerii din oficiu și la înlocuirea estimării cu datele declarate de contribuabil, în timp ce termenul de 45 de zile este destinat contestării legalității sau temeiniciei actului fiscal.

Decizia de impunere reprezintă și înștiințare de plată. Dacă aceasta este comunicată între zilele 1 și 15 ale lunii, plata trebuie efectuată până la data de 5 a lunii următoare. Pentru deciziile comunicate între zilele 16 și 31, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare.

Contribuabilii care au primit deja notificări sunt sfătuiți să verifice mesajele din SPV și corespondența transmisă de ANAF, să identifice veniturile la care face referire notificarea și să compare informațiile existente în evidențele Fiscului cu documentele aferente anului 2021. Dacă notificarea conține date eronate, situația poate fi clarificată la administrația fiscală competentă, pe baza documentelor justificative, precum contracte, extrase bancare sau rapoarte emise de intermediari.