Mesajul venit de la Washington în cazul fraților Tate. Ce se întâmplă cu extrădarea cerută de Marea Britanie

Secretarul de stat american Marco Rubio a sugerat că nici el, nici președintele Donald Trump nu vor interveni pentru a bloca extrădarea lui Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, în Marea Britanie.

Mai exact, Marco Rubio, a declarat că administrația americană nu intenționează să intervină pentru a opri extrădarea lui Andrew și Tristan Tate în Marea Britanie. Cei doi sunt vizați de autoritățile britanice într-un dosar care include acuzații de viol, trafic de persoane și agresiune.

Întrebat despre situația juridică a fraților Tate, Rubio a precizat că procedura de extrădare se află în desfășurare, iar autoritățile americane nu au un rol în această etapă a procesului.

„Nu există niciun rol pentru noi în acest moment, sau poate niciodată, în această privință. Nu voi comenta un proces care își urmează cursul legal”, a declarat oficialul american în timpul unei vizite în Filipine, relatează independent.co.uk.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat, de asemenea, pentru Axios: „SUA are un tratat de extrădare cu Regatul Unit, iar administrația intenționează să îl onoreze în acest caz”.

Andrew și Tristan Tate se află în prezent reținuți la Miami, după ce au fost arestați la sfârșitul săptămânii trecute. Documentele depuse în dosar arată că, potrivit legislației americane, secretarul de stat are autoritatea de a bloca o extrădare, însă declarațiile lui Rubio indică faptul că administrația nu intenționează să folosească această posibilitate.

Frații Tate urmează să treacă prin procedura juridică stabilită de autoritățile americane, iar o eventuală decizie privind extrădarea va fi analizată de instanțele competente. Potrivit documentelor judiciare desecretizate, autoritățile din Marea Britanie îi acuză pe Andrew și Tristan Tate de viol, agresiune, trafic de persoane și alte infracțiuni presupus comise în perioada 2010-2017.

În cazul lui Tristan Tate, o femeie susține că ar fi fost victima unui viol și a unor acte de agresiune în timpul unei relații începute în 2012. Potrivit acuzațiilor, unele fapte ar fi avut loc în momente în care aceasta nu era conștientă.

Alte două femei îl acuză pe Andrew Tate de viol și agresiune, presupusele fapte fiind datate în anii 2014 și 2015. Dosarele deschise în Marea Britanie includ și acuzații privind trafic de persoane, vătămare corporală și controlarea prostituției pentru obținerea unor beneficii materiale, în cauze care vizează alte presupuse victime.

Avocatul celor doi frați, Joseph McBride, susține că dosarul are motivații politice și afirmă că acuzațiile formulate împotriva clienților săi nu sunt fondate. Andrew și Tristan Tate au respins în mod constant toate acuzațiile.

Apărarea a anunțat că va contesta extrădarea în Marea Britanie. Procedura va continua prin analiza condițiilor legale necesare pentru predarea către autoritățile britanice.

De asemenea, frații Tate au negat în mod constant acuzațiile de abuz și trafic de persoane, susținând că declarațiile lor violente și misogine au fost scoase din context sau au fost concepute ca glume.

Următoarea audiere în acest dosar este programată pentru 27 iulie. În cazul în care vor fi formulate apeluri, procedura de extrădare ar putea dura mai mulți ani.