Trump nu se grăbește să ajungă la un acord cu Iranul. Ce se întâmplă cu prețurile petrolului

Donald Trump a declarat, în cadrul unei ședințe de cabinet, că nu se lasă influențat de calculele politice interne legate de conflictul cu Iranul, respingând ideea că adversarii ar putea amâna negocierile în speranța unei slăbiri a poziției sale politice. El a afirmat că Statele Unite vor rezista mai mult în acest proces, în ciuda apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului și a dezbaterilor privind costurile politice ale războiului pe plan intern.

„Au crezut că vor reuşi să tragă de timp până când mă vor vedea slăbit politic, înţelegeţi? O să rezistăm mai mult decât el, el are alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Trump în timpul unei şedinţe de cabinet, respingând îngrijorările cu privire la costul politic al războiului pe plan intern. „Nu-mi pasă de alegerile de la jumătatea mandatului. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat aseară, a fost un preludiu la alegerile de la jumătatea mandatului. Oamenii înţeleg asta”, a spus el, făcând aluzie la victoria candidatului pe care l-a susţinut în turul doi al primarelor republicane pentru Senat din Texas.

Președintele Donald Trump și-a exprimat încrederea că Statele Unite ar putea ajunge în curând la un acord pentru încheierea conflictului, însă a precizat că administrația sa nu este încă mulțumită de termenii negociați și ar putea relua presiunea militară dacă nu obține condițiile dorite. El a subliniat că obiectivul final va fi atins într-un fel sau altul.

Totodată, Trump a interpretat reluarea parțială a accesului la internet în Iran ca un semn al slăbirii poziției autorităților de la Teheran, susținând că sistemul economic al țării ar fi grav afectat.

„Ei vor doar să încheie un acord”, a spus el. „Nu cred că au de ales”, a spus şeful Casei Albe.

Donald Trump a afirmat, de asemenea, că Iranul nu va putea obține ridicarea sancțiunilor chiar dacă ar renunța la stocul său de uraniu puternic îmbogățit.

„Nu, nu, deloc. Nu ridicarea sancţiunilor, nu”, a declarat Trump pentru PBS News într-un interviu telefonic acordat miercuri, atunci când a fost întrebat dacă actualul cadru presupune ca Iranul să renunţe la uraniul său puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor. „Vor renunţa la uraniul lor puternic îmbogăţit nu pentru ridicarea sancţiunilor. Nu, nu, deloc”, a insistat el.

„Aceste informaţii din presa controlată de Iran nu sunt adevărate, iar memorandumul de înţelegere pe care l-au «publicat» este o invenţie absolută. Nimeni nu ar trebui să creadă ceea ce difuzează mass-media de stat iraniană. FAPTELE CONTEAZĂ”, a postat Casa Albă pe contul de reacţie rapidă de pe X.

Presa de stat iraniană a relatat miercuri că un presupus memorandum de înțelegere ar prevedea retragerea forțelor militare americane din apropierea Iranului și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. Unele dintre aceste elemente par să semene cu descrieri anterioare ale unui posibil acord aflat în negociere, prezentate de oficiali americani. Aceștia au precizat că președintele Donald Trump ar putea accepta ridicarea blocadei, cu condiția ca Iranul să permită tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

„Aşa cum a spus preşedintele Trump, negocierile decurg bine şi el şi-a exprimat clar limitele. Preşedintele Trump va încheia doar un acord bun pentru poporul american, care trebuie să garanteze că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, ca răspuns la reportajul televiziunii de stat iraniene.

Petrolul a înregistrat o scădere semnificativă miercuri, pe fondul declarațiilor secretarului de stat american Marco Rubio, care a afirmat că administrația SUA va acorda negocierilor cu Iranul „toate șansele de a reuși”. Mesajul a redus temporar temerile privind o posibilă escaladare militară în Orientul Mijlociu.

În acest context, contractele pentru țițeiul american WTI au scăzut cu aproximativ 5,3%, până la 88,91 dolari/baril, iar petrolul Brent a pierdut circa 5%, ajungând la 94,60 dolari/baril, potrivit cotațiilor OilPrice la momentul redactării. De asemenea, prețul benzinei a scăzut cu 2,66%, iar păcura pentru încălzire a înregistrat un declin de 3%.

”Ideea de bază este că preferăm calea negocierilor diplomatice şi vom oferi acestei opţiuni toate şansele de a reuşi”, a declarat Rubio.

Potrivit CNBC, Marco Rubio a declarat în cadrul unei reuniuni de cabinet la Casa Albă că discuțiile cu Iranul au înregistrat unele progrese și că președintele american Donald Trump favorizează o soluție diplomatică, deși a subliniat că există și alte opțiuni în cazul în care negocierile nu vor avea succes.

Anterior, televiziunea de stat iraniană a relatat că Teheranul s-ar fi angajat să readucă traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz la nivelurile de dinaintea conflictului, în termen de o lună de la încheierea unui eventual acord cu Statele Unite. Casa Albă a respins însă aceste informații, catalogându-le drept „o fabricație completă”.

Piața petrolului continuă să fie marcată de volatilitate ridicată, pe fondul alternanței dintre speranțele unui acord diplomatic și riscul reluării confruntărilor militare dintre SUA și Iran. În ultimele zile, forțele americane au efectuat lovituri în sudul Iranului, iar Teheranul a amenințat cu represalii.

În același timp, experții din industrie avertizează că revenirea exporturilor de petrol la niveluri normale nu ar fi rapidă nici în cazul unei detensionări. Sultan Ahmed al-Jaber, directorul Abu Dhabi National Oil Co., a estimat recent că ar putea fi necesare cel puțin patru luni pentru ca fluxurile să revină la aproximativ 80% din nivelul obișnuit și până în 2027 pentru o normalizare completă.