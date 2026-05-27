Acord între Iran și SUA. Ce s-a decis privind Strâmtoarea Ormuz. Anunț oficial al televiziunii de stat din Iran

Televiziunea de stat iraniană susține că ar fi obținut un proiect de cadru inițial, neoficial, al unui memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite. Potrivit acestuia, Iranul ar urma să reia transportul maritim comercial prin Strâmtoarea Ormuz la nivelurile de dinainte de război în termen de o lună, în timp ce SUA și-ar retrage forțele militare din apropierea Iranului și ar ridica blocada navală, relatează Reuters.

Documentul-cadru, care exclude navele militare și prevede ca Iranul să gestioneze traficul naval din strâmtoare în cooperare cu Omanul, nu este însă finalizat. Teheranul a subliniat că nu va lua nicio măsură fără o „verificare concretă”. În cazul în care se ajunge la un acord final în termen de 60 de zile, acesta ar putea fi adoptat ca rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Memorandumul în curs de elaborare are la bază discuții indirecte începute după conflictul izbucnit în februarie, în care Pakistanul joacă rol de mediator între Teheran și Washington.

Conflictul a debutat pe fondul escaladării tensiunilor dintre Iran și Israel la începutul anului, când cele două state au schimbat atacuri cu rachete și drone, afectând grav transportul maritim în Golf și determinând implicarea militară a Statelor Unite, ceea ce a amplificat temerile privind extinderea conflictului la nivel regional.

Iranul a apreciat miercuri că reluarea ostilităților cu Statele Unite este puțin probabilă, în pofida unor recente lovituri americane, pe fondul unor negocieri diplomatice complexe menite să pună capăt pe termen lung conflictului, relatează AFP.

În paralel, autoritățile iraniene au început o relaxare graduală a restricțiilor, accesul la internet fiind parțial restabilit, potrivit organizației NetBlocks, iar traficul aerian a fost reluat complet pe zece aeroporturi din țară.

Deși ostilitățile armate s-au redus semnificativ începând cu 8 aprilie, după aproape o lună de atacuri israeliano-americane soldate cu mii de victime, procesul diplomatic stagnează, iar negocierile avansează lent.

În același timp, blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran continuă, contribuind la menținerea presiunii asupra piețelor energetice și la creșterea prețului petrolului, pe fondul schimburilor constante de amenințări între părți.

„Probabilitatea unui război este scăzută din cauza slăbiciunii duşmanului”, a declarat miercuri Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gardienilor, citat de agenţia de presă Tasnim. Dar ”forţele armate sunt în alertă, cu încărcătoarele pline”, a adăugat el, jurând să transforme zona de la estul la vestul Golfului într-un „cimitir pentru agresori”.

Marți, Iranul a avertizat că va riposta la orice „acțiune răuvoitoare”, acuzând Statele Unite de încălcarea armistițiului în sudul țării, pe fondul tensiunilor militare tot mai ridicate.

Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a anunțat că a lovit în noaptea de luni spre marți mai multe situri de lansare de rachete. Deși Teheranul nu a confirmat oficial informația, presa de stat a relatat explozii în orașul portuar Bandar Abbas.

În contextul sărbătorii islamice Aid al-Adha, președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis un mesaj critic la adresa „tiranilor epocii noastre”.

Pe piețele internaționale, prețul petrolului a scăzut miercuri, iar bursele europene au deschis ușor în creștere. Totuși, investitorii rămân prudenți.

„Persistă un optimism precaut privind un posibil protocol de acord între SUA și Iran”, a declarat Chris Weston, analist la Pepperstone.

Agenția iraniană ISNA a relatat, la rândul ei, despre „negocieri globale pozitive” după o vizită a unor oficiali de rang înalt în Qatar – prima de acest tip de la izbucnirea ostilităților.

Discuțiile au vizat și accesul la fonduri iraniene blocate în străinătate, inclusiv în Qatar, în valoare de aproximativ 24 de miliarde de euro. Teheranul solicită deblocarea imediată a jumătății sumei după un eventual acord preliminar, potrivit ISNA.

Aceste aspecte reprezintă unul dintre principalele puncte de divergență, alături de dosarul nuclear, pe care Iranul dorește să îl trateze într-o a doua etapă, în timp ce Washingtonul cere distrugerea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit, a căror soartă rămâne neclară după atacurile din iunie 2025.

Președintele american Donald Trump, care a convocat o reuniune de guvern, caută o soluție la conflictul care afectează economia globală, inclusiv prin blocajele repetate din Strâmtoarea Ormuz. Aceasta rămâne o rută strategică prin care trece o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat consumate la nivel mondial.