Întâlnire crucială la Casa Albă. Donald Trump îi primește pe Netanyahu și Zelenski

Donald Trump îi va primi marți, la Casa Albă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unor întâlniri separate programate la Washington. Discuțiile au loc într-un moment în care conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina se află într-o etapă sensibilă, iar pe agenda administrației americane se află teme de securitate cu impact internațional. Cei doi lideri participă în capitala Statelor Unite și la funeraliile senatorului Lindsey Graham. Întâlnirile sunt considerate importante pentru evoluția unor dosare care vizează Iranul, Israelul și sprijinul acordat Ucrainei.

Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, într-un context în care relația dintre cei doi lideri a trecut prin momente tensionate, pe fondul evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

Netanyahu și Zelenski se află la Washington pentru a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american și un susținător constant al sprijinului acordat Ucrainei. În paralel, liderii vor avea întâlniri separate cu Donald Trump pentru a aborda principalele dosare de securitate aflate pe agenda administrației de la Washington.

Relațiile dintre Trump și Netanyahu au devenit mai complicate în ultimele luni, după ce liderul american a încercat să limiteze operațiunile militare desfășurate de Israel în Liban împotriva grupării Hezbollah. Divergențele au devenit vizibile inclusiv după un apel telefonic din luna iunie, în timpul căruia președintele american l-a descris pe premierul israelian drept „complet nebun”.

Înainte de plecarea spre Statele Unite, Netanyahu a prezentat principalele teme pe care intenționează să le discute la Casa Albă.

„Principalele subiecte vor fi conflictul cu Iranul și extinderea cooperării regionale în materie de securitate”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, cei doi lideri vor analiza și situația de la frontiera dintre Israel și Liban, precum și perspectivele extinderii Acordurilor Abraham, prin care Israelul și-a normalizat relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan.

Administrația americană își menține obiectivul de a convinge Arabia Saudită să adere la aceste acorduri. Totuși, autoritățile saudite continuă să condiționeze o astfel de decizie de existența unei perspective clare privind înființarea unui stat palestinian.

Întâlnirea dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi dedicată în principal cooperării în domeniul apărării și consolidării sprijinului militar acordat Ucrainei.

După o perioadă marcată de tensiuni la începutul celui de-al doilea mandat al liderului american, relațiile dintre Washington și Kiev s-au îmbunătățit în ultimele luni, iar dialogul dintre cei doi președinți a devenit mai apropiat.

În cadrul discuțiilor de la Casa Albă, Zelenski va solicita aprobarea achiziționării de interceptoare pentru sistemele Patriot, considerate esențiale pentru întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei. De asemenea, liderul ucrainean urmărește finalizarea unui acord privind dronele.

Pe agenda întrevederii se va afla și anunțul făcut de Donald Trump la Summitul NATO, potrivit căruia Statele Unite vor acorda Ucrainei licență pentru producția de sisteme Patriot. Măsura ar permite dezvoltarea capacităților de producție pe teritoriul ucrainean și extinderea cooperării dintre cele două state în domeniul industriei de apărare.