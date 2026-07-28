Generația Z întâmpină cele mai multe probleme la încasarea banilor publici. Studiul arată unde apar cele mai mari blocaje

Gen Z, Millennials, Generația X și Baby Boomers își împart în prezent task-urile, spațiul de coworking și... opiniile despre ce înseamnă „a munci bine sau corect”. (sursă foto: parade.com)

Generația Z este categoria de beneficiari care întâmpină cele mai multe dificultăți atunci când primește plăți guvernamentale, potrivit unui raport publicat în iulie 2026. Studiul arată că tinerii se confruntă mai des cu întârzieri, verificări suplimentare și lipsa informațiilor privind momentul în care fondurile ajung în conturi. Autorii cercetării susțin că modernizarea sistemelor de plată ar reduce atât presiunea financiară asupra beneficiarilor, cât și costurile administrative ale instituțiilor publice.

Generația Z este cea mai afectată categorie de beneficiari atunci când vine vorba despre primirea plăților guvernamentale, potrivit raportului „Mutarea banilor la viteza vieții: aceeași plată, experiență diferită”. Datele cercetării arată că 63% dintre reprezentanții acestei generații spun că au întâmpinat probleme în procesul de încasare a fondurilor.

Experiența beneficiarilor diferă semnificativ în funcție de vârstă. Consumatorii mai tineri, în special cei din Generația Z și din generația milenialilor, declară mai frecvent decât persoanele din generațiile mai în vârstă că se lovesc de dificultăți atunci când trebuie să primească bani din programe guvernamentale.

Printre cele mai frecvente probleme se numără perioadele lungi de așteptare până la eliberarea fondurilor, lipsa informațiilor privind momentul în care banii devin disponibili, întârzierile la livrarea cecurilor și solicitarea unor verificări suplimentare de identitate.

Potrivit raportului, aceste blocaje nu creează doar disconfort administrativ. În multe situații, beneficiarii sunt nevoiți să amâne plata facturilor, să împrumute bani, să achite penalități pentru întârzieri sau să apeleze la împrumuturi pe termen scurt până la încasarea sumelor.

Autorii analizei arată că efectele întârzierilor nu sunt resimțite doar de persoanele care așteaptă plata, ci și de agențiile guvernamentale care administrează aceste programe.

Beneficiarii mai tineri verifică frecvent stadiul plăților sau contactează instituțiile atunci când transferurile întârzie ori informațiile disponibile sunt neclare. Acest lucru determină creșterea numărului de solicitări pe care autoritățile trebuie să le gestioneze.

În același timp, consumatorii pierd timp și flexibilitate financiară, iar instituțiile publice trebuie să proceseze mai multe cereri de informații, solicitări de reemitere a plăților și alte activități legate de relația cu beneficiarii.

Raportul evidențiază că plățile lente generează presiune asupra ambelor părți implicate în proces și cresc costurile administrative care ar putea fi evitate prin modernizarea sistemelor.

Raportul arată că există posibilitatea accelerării plăților prin utilizarea depunerilor rapide în cont realizate prin intermediul cardurilor de debit, facilitate de serviciul Visa Direct.

Acest tip de transfer este deja utilizat pe scară largă în sectorul privat, iar consumatorii tineri îl folosesc în numeroase activități financiare de zi cu zi. Din acest motiv, ritmul mai lent al plăților guvernamentale este perceput ca fiind depășit în raport cu serviciile financiare moderne.

Autorii susțin că introducerea unor opțiuni de plată mai rapide și mai sigure ar putea reduce stresul financiar al beneficiarilor, ar îmbunătăți experiența acestora și ar consolida încrederea în sistemele publice de plată.

În același timp, instituțiile publice ar putea diminua costurile generate de numărul mare de solicitări și de gestionarea întârzierilor.

Raportul arată că problemele legate de plățile guvernamentale diferă semnificativ de la o generație la alta. Generația Z și milenialii raportează mai multe dificultăți decât consumatorii mai în vârstă în ceea ce privește viteza transferurilor, opțiunile de plată disponibile, gradul de confort și nivelul de securitate perceput.

De asemenea, cercetarea evidențiază că întârzierile la rambursările de impozite, plățile acordate în urma dezastrelor naturale sau alte transferuri guvernamentale pot declanșa un efect în lanț. Beneficiarii ajung să plătească penalități, să împrumute bani și să contacteze în mod repetat instituțiile publice pentru a obține informații despre stadiul plăților.

Autorii mai arată că depunerile în timp real pe cardurile de debit pot reduce incertitudinea beneficiarilor și pot diminua costurile administrative suportate de autorități prin reducerea numărului de solicitări și a procedurilor suplimentare.

Raportul „Mutarea banilor la viteza vieții: aceeași plată, experiență diferită cu plățile guvernamentale” este ediția din iulie 2026 a publicației The Power of Now, realizată de PYMNTS Intelligence în colaborare cu Visa Direct. Cercetarea s-a bazat pe răspunsurile a 2.323 de adulți din Statele Unite care au primit cel puțin o plată guvernamentală – federală, statală sau locală – în ultimele 12 luni.

Sondajul a fost desfășurat în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026 și a analizat tipurile de plăți primite, metodele de livrare, viteza de procesare, urgența cu care beneficiarii aveau nevoie de fonduri, posibilitatea de a alege metoda de plată, modalitățile de transmitere a datelor de identificare, problemele întâmpinate, consecințele întârzierilor, nivelul de satisfacție al beneficiarilor și percepția acestora asupra modului în care autoritățile gestionează plățile guvernamentale.