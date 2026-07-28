Europa schimbă strategia pentru rapiță: decizia care poate aduce României o oportunitate uriașă

Uniunea Europeană își reduce dependența de rapița adusă din afara granițelor și se bazează tot mai mult pe producția realizată de fermierii europeni. Schimbarea poate crea noi oportunități pentru producătorii români, care se află printre cei mai importanți cultivatori de rapiță din Uniunea Europeană.

Datele recente ale Comisiei Europene indică o scădere semnificativă a importurilor de rapiță din statele din afara Uniunii. Cantitățile cumpărate de pe piețele externe au coborât de la 7,5 milioane de tone la 5,4 milioane de tone într-un singur sezon, ceea ce reprezintă o reducere de aproape 29%.

Evoluția este explicată printr-o recoltă europeană mai bună și prin orientarea Uniunii către creșterea gradului de autonomie în aprovizionare. Pentru fermierii din România, această tendință poate reprezenta un avantaj, în condițiile în care țara noastră se menține în topul producătorilor europeni de rapiță, alături de Franța, Germania și Polonia.

Comisia Europeană estimează că producția de oleaginoase din Uniunea Europeană, categorie din care face parte și rapița, ar urma să ajungă la aproximativ 32,7 milioane de tone în noul sezon. Nivelul ar reprezenta o creștere de peste 3% comparativ cu anul precedent.

Rolul rapiței în economia europeană nu se limitează la industria alimentară. O parte importantă a producției este utilizată pentru fabricarea biodieselului, iar cererea este susținută de obiectivele climatice stabilite prin Directiva RED III.

Astfel, aceeași producție trebuie să răspundă unor nevoi diferite, atât pentru consumul alimentar, cât și pentru sectorul energetic. Evoluția pieței depinde în acest context de cantitățile disponibile, dar și de cererea venită din partea industriei biocarburanților.

Pe piața europeană, furnizorii externi au pierdut din importanță. Exporturile de rapiță către Uniunea Europeană au scăzut în cazul mai multor state producătoare. Australia a livrat cu 41% mai puțin, iar Ucraina a înregistrat o reducere de aproximativ o treime.

Canada se confruntă, la rândul său, cu limitări pe piața europeană, deoarece o mare parte din rapița produsă acolo este modificată genetic și nu poate fi utilizată pe scară largă în industria alimentară din Uniunea Europeană.

Deși Europa își consolidează producția internă, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților care pot afecta piața. Fenomenele meteorologice extreme pot influența rapid nivelul recoltelor și disponibilitatea materiei prime.

Seceta, perioadele cu temperaturi ridicate și incendiile care au afectat mai multe regiuni europene reprezintă factori care pot pune presiune pe producția agricolă. În același timp, costurile ridicate pentru energie și îngrășăminte continuă să influențeze cheltuielile fermierilor.

În cazul unei recolte slabe, Uniunea Europeană ar putea reveni la un nivel mai ridicat al importurilor de rapiță pentru acoperirea necesarului intern. O astfel de situație ar putea avea efecte asupra pieței alimentare și asupra sectorului biocarburanților, prin modificarea costurilor pentru materii prime.