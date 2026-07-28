Milioane de turiști aleg Spania, dar pentru o treime dintre spanioli concediul devine un lux

Spania se află în pragul unui nou record în materie de turism internațional, însă o parte importantă a populației nu are resurse financiare pentru o vacanță de o săptămână departe de casă. Datele privind sezonul estival arată un contrast între creșterea numărului de vizitatori străini și dificultățile economice cu care se confruntă numeroase gospodării.

Între lunile iunie și septembrie, Spania estimează că va primi aproximativ 43 de milioane de turiști internaționali, cu 6% mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Cheltuielile vizitatorilor străini ar urma să ajungă la aproape 64 de miliarde de euro, potrivit previziunilor Turespaña, agenția Ministerului Industriei și Turismului.

În același timp, Ancheta privind condițiile de viață realizată în 2025 de Institutul Național de Statistică (INE) indică faptul că 32,2% dintre locuitorii Spaniei nu își permit să plece de acasă pentru o vacanță de cel puțin o săptămână pe an. Procentul este cu 1,2 puncte procentuale mai mic decât în 2024, însă arată că această posibilitate rămâne inaccesibilă pentru o parte semnificativă a populației.

Ileana Izverniceanu, directoarea de comunicare a Organizației Spaniole a Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU), a declarat pentru Euronews că lipsa accesului la vacanțe reflectă o situație economică mai amplă.

„Faptul că unul din trei spanioli nu poate merge în vacanță în această vară nu este un eveniment izolat, ci reflectarea unei realități economice pe care OCU o observă de ani de zile”, spune ea.

Potrivit sondajului OCU privind planurile de vacanță, 27% dintre spanioli afirmă că nu vor pleca în concediu, iar alți 8% nu știu încă dacă vor putea face acest lucru. Pentru Izverniceanu, această situație reprezintă „un semn clar al incertitudinii economice cu care se confruntă multe gospodării”.

Aceleași dificultăți apar și în Indicele de Solvabilitate a Familiei realizat de OCU, care analizează capacitatea financiară a gospodăriilor. Indicatorul a înregistrat o ușoară îmbunătățire în ultimii ani și a ajuns la 47,4 puncte, însă rămâne sub nivelurile înregistrate înainte de pandemie.

„Pe hârtie, economia se îmbunătățește, dar multe familii încă nu simt această redresare în viața de zi cu zi”, a declarat purtătorul de cuvânt al OCU pentru Euronews.

Cheltuielile obligatorii continuă să ocupe cea mai mare parte din veniturile multor familii. Locuințele, alimentele și utilitățile reprezintă principalele presiuni asupra bugetelor gospodăriilor. Datele furnizate de OCU arată că 45% dintre familii întâmpină dificultăți în acoperirea costurilor legate de locuință, inclusiv chirii, credite ipotecare și facturi pentru electricitate, gaz și apă.

Situația este mai dificilă pentru persoanele care locuiesc în chirie, aproape unul din doi chiriași declarând că are probleme în achitarea costului locuinței.

Alimentația reprezintă o altă sursă de presiune financiară. Aproximativ 42% dintre gospodării spun că întâmpină dificultăți în cumpărarea alimentelor, în special a produselor de bază precum carnea și peștele.

La aceste cheltuieli se adaugă alte costuri zilnice. Potrivit datelor OCU, 48% dintre familii au dificultăți în acoperirea cheltuielilor pentru mașină, 46% pentru serviciile stomatologice și 36% pentru plata facturilor la energie.

„În acest context, nu este surprinzător faptul că vacanțele devin una dintre primele cheltuieli pe care multe familii le reduc din buget”, spune Izverniceanu.

OCU estimează că 52% dintre gospodării consideră dificil sau foarte dificil să suporte costul unei vacanțe. Familiile care reușesc să plece în concediu își adaptează planurile prin reducerea numărului de zile, alegerea unor destinații mai apropiate, găsirea unor variante de cazare mai ieftine sau limitarea cheltuielilor pentru activități recreative.

Conform studiului organizației, costul mediu al unei vacanțe la plajă pentru o familie este estimat la 1.555 de euro. O călătorie în străinătate ajunge la aproximativ 2.327 de euro, iar o vacanță de câteva zile la sat presupune cheltuieli medii de 665 de euro. „Pentru multe familii, aceste sume sunt pur și simplu inaccesibile”, spune purtătorul de cuvânt al OCU.

Lipsa capacității de economisire contribuie la dificultățile întâmpinate de gospodării. Aproximativ 69% dintre familiile analizate de OCU afirmă că le este greu să pună bani deoparte, ceea ce înseamnă că o cheltuială suplimentară, precum o vacanță, poate afecta alte plăți necesare.

„Când cea mai mare parte a bugetului este alocată locuințelor, alimentelor, energiei sau transporturilor, o pauză trece inevitabil în josul listei de priorități”, explică Izverniceanu.

Problemele economice depășesc situația vacanțelor. Ancheta privind condițiile de viață arată că 36,4% din populație nu a putut face față cheltuielilor neprevăzute în 2025, față de 35,8% în anul anterior. De asemenea, 8,5% dintre persoane au declarat că se descurcă cu „mare dificultate”.

Proporția populației aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială a fost de 25,7% în 2025, cu 0,1 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Rata privării materiale și sociale severe a scăzut, de asemenea, de la 8,3% la 8,1%.

Acești indicatori economici apar în paralel cu estimările pozitive pentru turismul internațional. Pe lângă cele 43 de milioane de vizite așteptate în sezonul de vară, Ministerul Industriei și Turismului estimează că veniturile generate de turiștii străini vor crește cu 10% față de aceeași perioadă din 2025, depășind ritmul de creștere al sosirilor.

Organizația Spaniolă a Consumatorilor și Utilizatorilor consideră că lipsa posibilității de a petrece câteva zile de odihnă nu ar trebui tratată ca o situație normală pentru familiile afectate de dificultăți financiare.

„Concediile nu ar trebui considerate un lux, ci o parte importantă a bunăstării fizice și mentale și a echilibrului dintre viața profesională și cea personală”, a declarat Izverniceanu pentru Euronews.

OCU solicită măsuri pentru reducerea costurilor de trai, în special în domenii precum locuințele, energia și alimentația. Organizația recomandă, de asemenea, planificarea din timp a călătoriilor, compararea prețurilor, verificarea condițiilor rezervărilor și folosirea platformelor și sistemelor de plată securizate.

Purtătorul de cuvânt al OCU precizează că aceste recomandări nu rezolvă situația familiilor care întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor esențiale: „Nu trebuie să pierdem din vedere realitatea: pentru un număr tot mai mare de familii problema nu mai este găsirea unor vacanțe mai ieftine, ci posibilitatea de a și le permite.”