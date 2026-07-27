Subvențiile pentru îngrășăminte sunt acordate după criterii diferite. Fermierii pot primi până la 500 de milioane de euro

Mai multe state membre ale Uniunii Europene au lansat sau pregătesc programe de sprijin pentru agricultorii afectați de creșterea costurilor cu îngrășămintele. Comisia Europeană a aprobat scheme de ajutor în valoare de sute de milioane de euro, iar fiecare țară aplică propriile criterii de acordare. Subvențiile sunt calculate fie ca procent din cheltuielile efectuate, fie în funcție de suprafața exploatată.

Creșterea prețurilor la fertilizanți a determinat mai multe guverne europene să intervină prin programe de sprijin dedicate sectorului agricol, însă modalitatea de acordare diferă de la un stat la altul.

Cel mai consistent program aprobat până în prezent aparține Spaniei. Comisia Europeană și-a dat acordul pentru un ajutor de stat în valoare de 500 de milioane de euro, destinat companiilor din agricultură care au suportat costuri mai mari pentru îngrășăminte pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Fondurile vor fi distribuite către exploatațiile eligibile în cadrul schemei autorizate la nivel european, măsura urmărind limitarea impactului creșterii prețurilor asupra activităților agricole.

Autoritățile elene au ales un mecanism diferit, bazat pe recuperarea unei părți din costurile suportate de fermieri pentru cumpărarea fertilizanților.

Schema dispune de un buget de 41 de milioane de euro și acoperă 15% din valoarea îngrășămintelor achiziționate între 15 martie și 31 august 2026. Sprijinul este acordat sub formă de granturi directe, iar fiecare beneficiar poate încasa cel mult 50.000 de euro.

Prin această formulă, Grecia încearcă să reducă presiunea financiară asupra exploatațiilor agricole într-un an marcat de costuri ridicate pentru inputurile necesare producției.

La Varșovia, autoritățile au optat pentru un sistem de plată raportat la suprafața exploatată, în locul decontării unei părți din cheltuielile efective.

Ministerul Agriculturii estimează că fermierii vor putea primi până la 500 de zloți pentru fiecare hectar, echivalentul a aproximativ 115 euro, în limita unei suprafețe de 300 de hectare.

În aceste condiții, valoarea maximă care poate fi acordată unei exploatații ajunge la 150.000 de zloți. Finanțarea programului se bazează pe o alocare europeană de 66,6 milioane de euro, completată din resursele bugetului național.

Programele aprobate de statele membre sunt posibile datorită cadrului temporar METSAF, adoptat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2026.

Acest mecanism oferă guvernelor posibilitatea de a compensa până la 70% din costurile suplimentare generate de majorarea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, iar regulile sunt valabile până la 31 decembrie 2026.

Același instrument european a stat la baza aprobării unor scheme de sprijin și în Franța, respectiv Irlanda. În aceste cazuri, măsurile nu sunt orientate către achiziția de îngrășăminte, ci către compensarea costurilor mai mari cu carburanții utilizați în agricultură. Franța beneficiază de două programe în valoare totală de 227 de milioane de euro, iar Irlanda de o schemă evaluată la 85 de milioane de euro.