Mii de posturi medicale, aproape de deblocare. Amendamentul care poate schimba situația din spitale

Amendamentul depus de PSD pentru deblocarea schemei de personal din spitale a fost aprobat de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, potrivit anunțului făcut de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Propunerea urmează să fie supusă votului final în plenul Camerei Deputaților miercuri.

Măsura prevede posibilitatea ca spitalele să înceapă procedurile de angajare pentru posturile vacante, în limita bugetelor aprobate. Potrivit lui Alexandru Rogobete, prevederea vizează atât personalul medical, precum medici, asistente și infirmiere, cât și angajații din categoria personalului nemedical.

„Amendamentul depus de PSD în Comisia de Sănătate a fost aprobat. Este un amendament care va permite spitalelor să pornească angajările pentru locurile vacante, evident, în limita bugetului aprobat, atât pentru medici, asistente și infirmiere, cât și pentru personalul nemedical. De ce am făcut acest lucru? Pentru că, deși pe masa premierului Bolojan există un memorandum cu aproximativ 7 mii de posturi de aproape 3 săptămâni, el nu a fost aprobat și consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de ATI, Anestezie sunt încărcate, iar secțiile de UPU nu pot angaja personal suplimentar”, a explicat Alexandru Rogobete, luni, la Parlament.

Fostul ministru a explicat că inițiativa vine pe fondul situației deficitului de personal din unitățile sanitare. Acesta a menționat că există spitale în care anumite secții funcționează cu un număr redus de angajați, iar lipsa personalului afectează organizarea activității medicale.

Alexandru Rogobete a precizat că aprobarea amendamentului ar urma să permită unităților medicale să înceapă angajările pentru locurile disponibile, însă numai în limitele financiare deja stabilite pentru fiecare spital.

Potrivit declarațiilor sale, problema deficitului de personal este legată și de organizarea liniilor de gardă. Social-democratul a susținut că lipsa angajaților determină un număr ridicat de gărzi efectuate de unii medici.

„De asemenea, odată cu acest amendament, care va fi discutat miercuri în plenul Camerei Deputaților, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu e normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună tocmai pentru că nu există personal medical. Deficitul nu poate fi calculat în sistemul de sănătate doar într-un tabel contabil și atât”, a mai declarat fostul ministru.

Amendamentul aprobat de Comisia de Sănătate urmează să fie analizat de deputați la votul final. Potrivit lui Alexandru Rogobete, adoptarea acestuia ar permite spitalelor să înceapă ocuparea posturilor disponibile pentru mai multe categorii de personal.

Discuțiile privind ocuparea posturilor din sănătate au loc în contextul în care spitalele au semnalat necesitatea suplimentării personalului pentru anumite activități medicale și administrative. Propunerea PSD urmează să primească votul final miercuri în Camera Deputaților.