Sanitas face publice datele privind lipsa de personal din spitale. Câte posturi sunt ocupate și câte au rămas vacante

Federația Sanitas a anunțat publicarea unui instrument care permite verificarea deficitului de personal din sistemul sanitar. Organizația a transmis că pune la dispoziția publicului Calculatorul deficitului de personal din Sănătate, cu scopul de a asigura o transparență totală privind situația angajaților din unitățile medicale.

Potrivit informațiilor prezentate de Sanitas într-o postare realizată pe Facebook, instrumentul oferă posibilitatea de a consulta, pentru fiecare unitate sanitară din România, situația posturilor aprobate în statul de funcții, precum și gradul de ocupare al acestora.

Mai exact, utilizatorii pot verifica numărul posturilor aprobate în statul de funcții, respectiv cele normate, numărul posturilor ocupate prin contract individual de muncă (CIM), numărul persoanelor care își desfășoară activitatea prin alte forme de colaborare, precum gărzi, prestări servicii și alte tipuri de contracte, dar și numărul posturilor care au rămas neocupate.

Instrumentul care permite verificarea deficitului de personal din sistemul sanitar poate fi accesată AICI.

Federația Sanitas precizează că toate informațiile incluse în acest calculator sunt oficiale și provin din cele mai recente date făcute publice de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), disponibile la nivelul anului 2025.

Prin publicarea acestui instrument, sindicatul urmărește să ofere o imagine clară asupra deficitului de personal din sistemul sanitar, utilizatorii având posibilitatea să consulte situația fiecărei unități medicale pe baza datelor oficiale puse la dispoziție de CNAS.

„CALCULATORUL DEFICITULUI DE PERSONAL DIN SĂNĂTATE. Pentru o transparență totală, Sanitas face public Calculatorul deficitului de personal din Sănătate. Puteti să verificati, pentru fiecare unitate sanitară, câte posturi sunt aprobate în statul de funcții (normate), câte sunt ocupate cu contract individual de muncă (CIM), câte prin alte forme de colaborare (gărzi, prestări servicii etc.) și câte au rămas neocupate. Informațiile sunt oficiale, sunt ultimele date pe care le face publice CNAS, la nivelul anului 2025”, a transmis federația.

Calculatorul permite o analiză detaliată a modului în care este încadrat personalul în fiecare unitate sanitară, oferind o imagine de ansamblu asupra gradului de ocupare a posturilor aprobate. Astfel, pot fi comparate posturile prevăzute în statele de funcții cu cele ocupate prin contracte individuale de muncă, cu cele acoperite prin alte forme de colaborare și cu numărul locurilor rămase vacante, pe baza celor mai recente date oficiale publicate de CNAS pentru anul 2025.

Postarea realizată de Federația Sanitas poate fi vizualizată aici.