Ministerul Muncii contestă în instanță suspendarea procedurii privind legea salarizării. Pîslaru: „Ministerul Muncii ia act de decizia Curții de Apel București și o va respecta”

Ministerul Muncii va formula recurs împotriva deciziei Curții de Apel București prin care a fost suspendată procedura referitoare la proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că instituția respectă hotărârea instanței, însă contestă modul în care aceasta a fost pronunțată, invocând faptul că reprezentanții ministerului nu au fost citați în proces.

Dragoș Pîslaru a anunțat miercuri că Ministerul Muncii va contesta hotărârea Curții de Apel București, care a admis cererea Federației SANITAS și a suspendat procedura privind proiectul noii legi a salarizării.

Ministrul a precizat că instituția va respecta decizia instanței, însă consideră că aceasta a fost pronunțată fără ca ministerul să își poată prezenta punctul de vedere.

„Ministerul Muncii ia act de decizia Curții de Apel București și o va respecta”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, Ministerul Muncii nu a inițiat și nici nu poate iniția în această perioadă procedura legislativă pentru noua lege a salarizării, având în vedere atribuțiile limitate ale actualului Guvern interimar.

„În acest moment, nu există un astfel de proces”, a subliniat Pîslaru.

Ministrul interimar a explicat că instituția nu urmărește promovarea unui proiect legislativ, ci facilitează dialogul dintre partidele politice și partenerii sociali în vederea îndeplinirii jalonului privind reforma salarizării din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Ministerul Muncii a fost însă solicitat de Administrația Prezidențială să participe la un exercițiu de mediere privind îndeplinirea jalonului 420 referitor la salarizare și să asigure secretariatul tehnic pentru partidele politice, astfel încât parlamentarii să își poată asuma un proiect de lege în Parlament. Dialogul social, discuțiile cu sindicatele și întâlnirile interinstituționale, organizate pentru identificarea celei mai bune variante posibile a proiectului, sunt legitime și fac parte din atribuțiile Ministerului Muncii. Orice imixtiune în dreptul ministerului de a-și urmări obiectivele, chiar și în cadrul constituțional limitat în care funcționează actualul Guvern, ar reprezenta o piedică în calea activității Executivului. Acest lucru nu se nu se va întâmpla însă. Vom încerca să explicăm toate aceste lucruri”, a afirmat ministrul.

Ministerul Muncii susține că dialogul social va continua și după hotărârea Curții de Apel. În urma discuțiilor desfășurate la Palatul Cotroceni și la Ministerul Muncii au fost identificate patru domenii în care proiectul necesită modificări pentru a beneficia de o acceptare mai largă: sănătatea, educația, administrația publică și apărarea.

La consultările programate miercuri au fost invitate Federația SANITAS, Federația „Solidaritatea Sanitară” și Federația Națională Sindicală „Ambulanța”. Reprezentanții SANITAS au anunțat însă că nu vor participa, argumentând că dialogul privind o lege de asemenea importanță trebuie purtat cu un Guvern cu puteri depline.

După pronunțarea hotărârii, ministrul interimar al Muncii a criticat soluția instanței, pe care a calificat-o drept „ridicolă”, susținând că aceasta a suspendat, în realitate, „un comunicat de presă”, și nu un proiect de lege aflat în procedură legislativă.

„Până când vom vedea motivarea instanței, lucrurile rămân simple: dialogul social continuă. Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atât timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern”, a declarat Pîslaru.

Suspendarea procedurii privind legea salarizării a provocat reacții și pe scena politică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat că reacția ministrului interimar al Muncii este incompatibilă cu respectarea unei hotărâri judecătorești și a cerut coaliției de guvernare să își clarifice poziția înainte de a continua demersurile pentru adoptarea proiectului.

„Pîslaru are o atitudine incalificabilă, care sfidează o hotărâre a Justiției. Este o reacție intolerabilă într-un stat de drept”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat consideră că legea salarizării poate fi adoptată în actuala sesiune parlamentară, însă numai după ce partidele din coaliție vor ajunge la un acord atât asupra conținutului proiectului, cât și asupra surselor de finanțare.

„Timp este să fie votată. Astăzi, la ora 14:00, este o întâlnire la Cotroceni, dar, în primul rând, trebuie să se pună de acord cei care sunt la guvernare”, a spus Grindeanu.

Acesta a susținut că există în continuare neînțelegeri în interiorul coaliției privind impactul bugetar al proiectului și modificările propuse pentru sistemul sanitar.

„Din ce înțeleg, nici ministrul Finanțelor nu a girat creșterea de la opt miliarde la 12 miliarde. Nazare nu are de unde să ia banii. Ați văzut și punctul de vedere al UDMR față de sistemul de sănătate. Să se pună ei de acord și apoi să discute și cu noi”, a declarat liderul PSD.

În opinia lui Sorin Grindeanu, înainte ca proiectul să fie discutat cu opoziția, partidele aflate la guvernare trebuie să își armonizeze pozițiile.