PSD cere schimbări la legea salarizării. Petre Florin Manole: Sindicaliștii au dreptate să fie nemulțumiți

PSD susține că proiectul noii legi a salarizării din sectorul public trebuie îmbunătățit în urma consultărilor cu sindicatele. Deputatul Petre Florin Manole afirmă că nemulțumirile exprimate de sindicaliștii Sanitas sunt justificate și consideră că observațiile acestora trebuie analizate și integrate acolo unde situația bugetară permite. Social-democratul spune că o lege fără consens și fără corectarea problemelor semnalate nu ar reprezenta o soluție pentru sistemul public.

În contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării unitare, Partidul Social Democrat solicită Guvernului să continue dialogul cu organizațiile sindicale și să țină cont de propunerile formulate de acestea.

Deputatul PSD Petre Florin Manole susține că proiectul aflat în lucru trebuie analizat împreună cu reprezentanții angajaților din sectorul public, astfel încât forma finală să răspundă cât mai bine nevoilor sistemului.

„Trebuie discutat cu protestatarii, trebuie luate opiniile lor, observațiile lor și trebuie integrat totul, în măsura în care putem să susținem de la buget toate aceste eventuale amendamente”.

Parlamentarul atrage însă atenția că orice modificare trebuie analizată și din perspectiva posibilităților financiare ale statului și a angajamentelor asumate de România privind reducerea deficitului bugetar.

„Trebuie discutat cu protestatarii, trebuie luate opiniile lor, observațiile lor și trebuie integrat totul, în măsura în care putem să susținem de la buget toate aceste eventuale amendamente, pentru că există un lucru pe care trebuie să-l avem cu toții în vedere și anume anvelopa bugetară raportat la ceea ce și-a asumat România în legătură cu reducerea deficitului, un anumit cuantum al cheltuielilor cu salarizarea, cu pensiile și așa mai departe”.

Petre Florin Manole consideră că adoptarea unei legi a salarizării unitare depinde de calitatea proiectului final și de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord.

În opinia sa, consensul politic este posibil doar dacă actul normativ răspunde problemelor ridicate în timpul consultărilor.

„Dacă vom reuși împreună să facem o lege bună, șansele sunt foarte mari. Dacă legea va fi proastă și nu va putea fi îmbunătățită, nu vom găsi consens, atunci cred că nimeni nu-și dorește o lege care nu e bună”.

Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar autoritățile încearcă să finalizeze proiectul în urma consultărilor cu partidele și partenerii sociali.

Deputatul PSD a comentat și greva de avertisment organizată de sindicaliștii Sanitas, apreciind că revendicările acestora trebuie tratate cu seriozitate.

„Da, au dreptate să fie nemulțumiți, au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar încă o dată, e normal ca proiecte de lege, pe parcursul facerii lor să sufere modificări, modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor”.

În opinia sa, existența unor observații în etapa de elaborare a unui proiect legislativ este firească, iar problema apare doar dacă acestea sunt ignorate.

„Problema nu este dacă un proiect apare într-o formă, poate, imperfectă. Problema este doar atunci când după consultări, după sugestii, după amendamente, neintegrându-se aceste observații, proiectul nu se îmbunătățește”.

Întrebat de ce legea salarizării nu a fost adoptată până în prezent, deși reprezintă un jalon din PNRR de mai mulți ani, Petre Florin Manole a explicat că o parte importantă a proiectului a fost elaborată încă din 2024.

Potrivit acestuia, procesul de ierarhizare a funcțiilor a fost realizat împreună cu experți ai Băncii Mondiale și în urma consultărilor cu numeroase organizații sindicale.

„Din 2024, ierarhizarea funcțiilor este o parte finalizată din proiect, o parte finalizată de echipa Ministerului Muncii, cu echipa Băncii Mondiale, într-o amplă consultare cu multe sindicate și ierarhizarea din 2024, care ține cont pe verticală și pe orizontală de cum trebuie să arate aceste sisteme, pentru că da, o dată, există o ierarhie, dar în același timp există și o corelare între diferite familii ocupaționale, o corelare pe verticală, asta s-a făcut deja din 2024, la un nivel satisfăcător și foarte mare parte din grilele pe care le vedem astăzi, nu coeficienții aferenți fiecărei funcții, dar aranjarea grilelor s-a făcut din 2024.”

Deputatul PSD a afirmat că, de-a lungul timpului, au existat mai multe variante ale proiectului, cu impact bugetar diferit, însă calendarul stabilit inițial nu a fost respectat.

Cu toate acestea, el consideră că legea poate fi finalizată în perioada următoare, dacă dialogul dintre autorități, partide și sindicate continuă.