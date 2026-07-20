Florin Cîțu avertizează românii: „Puneți-vă bani deoparte”. Ce urmează după legea salarizării

Fostul premier Florin Cîțu lansează un nou atac la adresa politicilor economice ale Guvernului și susține că viitoarea lege a salarizării unitare va genera costuri suplimentare importante pentru bugetul de stat. În opinia acestuia, românii ar trebui să se pregătească pentru majorări de taxe și o nouă accelerare a inflației, în contextul în care economia încetinește, iar cheltuielile publice sunt în creștere.

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul premier Florin Cîțu susține că impactul financiar al noii legi a salarizării unitare va fi suportat, în final, de contribuabili.

Acesta consideră că măsurile necesare pentru acoperirea costurilor suplimentare vor însemna presiuni fiscale mai mari și o inflație ridicată.

„Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare.”

Fostul șef al Guvernului afirmă că efectele vor fi resimțite atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu.

„Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare — așa cum ne-au obișnuit deja. Doar așa știu socialiștii să reducă cheltuielile și deficitul ca % din PIB.”

Florin Cîțu face referire și la dezbaterile din anul trecut privind situația finanțelor publice și evaluările agențiilor internaționale de rating.

Acesta susține că avertismentele privind riscul retrogradării ratingului României au fost utilizate pentru a justifica măsurile fiscale adoptate de autorități, inclusiv majorarea TVA.

„Anul trecut, propaganda oficială spunea că agențiile de rating erau gata să ne arunce în junk — cu un buget construit pe o creștere economică de peste 2% și fără miliardele în plus de la legea salarizării. Așa au justificat creșterea TVA.”

Potrivit fostului premier, între timp contextul economic s-a deteriorat, iar presiunile asupra bugetului s-au accentuat.

În analiza sa, Florin Cîțu afirmă că perspectivele economice sunt mai puțin favorabile decât în urmă cu un an și că implementarea noii legi a salarizării va aduce cheltuieli suplimentare de cel puțin 8 miliarde de lei.

În acest context, fostul premier apreciază că riscul unei retrogradări a ratingului de țară ar trebui, teoretic, să fie mai ridicat.

„Azi avem o economie mai slabă, perspective mai proaste și cheltuieli suplimentare (cel puțin 8 miliarde lei). Teoretic ar trebui să fim mai aproape de downgrade.”

În finalul mesajului, fostul premier își exprimă rezervele cu privire la modul în care agențiile de rating evaluează situația economică a României.

Acesta sugerează că eventualele decizii privind ratingul de țară ar trebui să reflecte evoluția indicatorilor economici și nivelul cheltuielilor publice.

„Dar asta ar presupune ca agențiile de rating să fie independente și pro-active, nu instrumente de narativ guvernamental.”

Declarațiile lui Florin Cîțu vin în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării unitare, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul este analizat în această perioadă de autorități și de partidele din coaliția de guvernare, urmând să stabilească noua grilă de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice.