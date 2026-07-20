Orașul care nu a dormit după triumful mondial al Spaniei. Cum au fost primiți campionii
Echipa națională a Spaniei a revenit luni la Madrid pentru o zi dedicată celebrării câștigării Cupei Mondiale. Campionii mondiali au fost întâmpinați de peste un milion de suporteri care au ocupat străzile capitalei spaniole pentru a-i vedea pe jucători și pentru a sărbători alături de echipă succesul obținut.
Peste un milion de suporteri au ieșit pe străzile Madridului pentru a sărbători titlul mondial al Spaniei
Echipa pregătită pentru festivități a traversat orașul într-un autobuz decapotabil (foto), iar parada victoriei a atras mulțimi impresionante de fani pe întreg traseul. Suporterii au scandat „España, España”, au fluturat steaguri și au ridicat telefoanele mobile pentru a surprinde momentele în care jucătorii au salutat publicul.
⭐️⭐️ CELEBRACIÓN CAMPEONES DEL MUNDO
¡Síguela con nosotros EN DIRECTO!#VamosEspaña🇪🇸 | #ReyesDelMundo https://t.co/J4eTi8NmcJ
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
Traseul campionilor a fost însoțit de imagini cu străzi pline, stații de metrou aglomerate și zone centrale decorate în culorile naționale. Capitala Spaniei s-a pregătit pentru revenirea echipei, iar fanii au transformat ziua într-o amplă sărbătoare dedicată celui de-al doilea titlu mondial cucerit de selecționata iberică.
Suporterii au umplut centrul Madridului pentru întâlnirea cu echipa națională
Potrivit Delegației Guvernului, peste un milion de persoane s-au așezat de-a lungul traseului urmat de autobuzul echipei, pentru a-i aplauda pe fotbaliști. Jucătorii au ridicat trofeul Cupei Mondiale și au salutat mulțimea prezentă pe străzile Madridului.
După emoțiile finalei, atmosfera din capitală a fost dominată de bucuria suporterilor care au dorit să fie alături de echipă în momentul revenirii acasă. Traseul festiv a reprezentat prima apariție publică a jucătorilor pe pământ spaniol după succesul obținut la turneul final.
Înaintea paradei, echipa națională a Spaniei a avut câteva ore de odihnă după revenirea din Statele Unite. Avionul companiei Iberia care a transportat delegația a aterizat pe aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas, iar jucătorii s-au pregătit pentru programul oficial al sărbătorilor. Aceasta a fost prima revenire a formației în Spania după cucerirea Cupei Mondiale, la 16 ani de la succesul istoric obținut la turneul din 2010, desfășurat în Africa de Sud.
🙌🏼🇪🇸 ¡¡Sí, sí, sí!!
LA COPA YA ESTÁ AQUÍ.
La expedición de la @SEFutbol aterriza en Madrid y… ¡Estamos deseando veros!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/CuM3tFku59
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
Pedro Sánchez a primit echipa și a felicitat campionii mondiali
Premierul spaniol Pedro Sánchez a primit luni echipa națională pentru a marca victoria de la Campionatul Mondial. Oficialul le-a transmis jucătorilor și staff-ului tehnic aprecieri pentru munca depusă pe durata competiției și pentru evoluțiile care au dus la câștigarea trofeului.
În timpul întâlnirii, Pedro Sánchez i-a încurajat pe fotbaliști să privească spre următorul obiectiv important, turneul final din 2030. „De ce să nu credem că, cum se spune, lucrurile bune vin câte trei?”, a spus el.
Ulterior, echipa națională a fost primită la Palatul Zarzuela de Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia, alături de Prințesa Leonor și Infanta Sofía. Familia regală a felicitat delegația spaniolă după succesul de la Cupa Mondială.
Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, junto a la Selección Española Masculina de Fútbol, campeona de la #CopaMundialFIFA 2026.#VamosEspaña | #FIFAWorldCup
➡️https://t.co/hIcO7q5Dyn pic.twitter.com/JukwTsT75l
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 20, 2026
Ceremonii oficiale și festivități în centrul capitalei spaniole
În timpul recepției de la Palatul Zarzuela, jucătorii au început să cânte scandarea tradițională „Campioni, campioni” înainte de fotografia oficială. Regele Felipe al VI-lea a descris victoria drept un „triumf epic” și a mulțumit echipei pentru revenirea Spaniei în vârful fotbalului mondial. Monarhul a apreciat parcursul formației pe durata turneului și a afirmat că nimic nu poate umbri „bucuria de a aduce trofeul acasă”.
Sărbătoarea echipei a continuat pe străzile Madridului, iar parada a avut ca destinație finală Piața Cibeles, locul tradițional al marilor celebrări sportive din capitala Spaniei. Acolo au fost programate principalele momente dedicate câștigării celui de-al doilea trofeu mondial din istoria naționalei.
În paralel cu festivitățile din Spania, FIFA a anunțat deschiderea unor proceduri disciplinare împotriva Argentinei după incidentele produse în timpul finalei Cupei Mondiale. Investigația vizează comportamentul mai multor jucători și al unui membru al staff-ului tehnic, urmând să fie stabilite eventualele sancțiuni.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.