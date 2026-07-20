Orașul care nu a dormit după triumful mondial al Spaniei. Cum au fost primiți campionii

Echipa națională a Spaniei a revenit luni la Madrid pentru o zi dedicată celebrării câștigării Cupei Mondiale. Campionii mondiali au fost întâmpinați de peste un milion de suporteri care au ocupat străzile capitalei spaniole pentru a-i vedea pe jucători și pentru a sărbători alături de echipă succesul obținut.

Echipa pregătită pentru festivități a traversat orașul într-un autobuz decapotabil (foto), iar parada victoriei a atras mulțimi impresionante de fani pe întreg traseul. Suporterii au scandat „España, España”, au fluturat steaguri și au ridicat telefoanele mobile pentru a surprinde momentele în care jucătorii au salutat publicul.

⭐️⭐️ CELEBRACIÓN CAMPEONES DEL MUNDO ¡Síguela con nosotros EN DIRECTO!#VamosEspaña🇪🇸 | #ReyesDelMundo https://t.co/J4eTi8NmcJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Traseul campionilor a fost însoțit de imagini cu străzi pline, stații de metrou aglomerate și zone centrale decorate în culorile naționale. Capitala Spaniei s-a pregătit pentru revenirea echipei, iar fanii au transformat ziua într-o amplă sărbătoare dedicată celui de-al doilea titlu mondial cucerit de selecționata iberică.

Potrivit Delegației Guvernului, peste un milion de persoane s-au așezat de-a lungul traseului urmat de autobuzul echipei, pentru a-i aplauda pe fotbaliști. Jucătorii au ridicat trofeul Cupei Mondiale și au salutat mulțimea prezentă pe străzile Madridului.

După emoțiile finalei, atmosfera din capitală a fost dominată de bucuria suporterilor care au dorit să fie alături de echipă în momentul revenirii acasă. Traseul festiv a reprezentat prima apariție publică a jucătorilor pe pământ spaniol după succesul obținut la turneul final.

Înaintea paradei, echipa națională a Spaniei a avut câteva ore de odihnă după revenirea din Statele Unite. Avionul companiei Iberia care a transportat delegația a aterizat pe aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas, iar jucătorii s-au pregătit pentru programul oficial al sărbătorilor. Aceasta a fost prima revenire a formației în Spania după cucerirea Cupei Mondiale, la 16 ani de la succesul istoric obținut la turneul din 2010, desfășurat în Africa de Sud.

🙌🏼🇪🇸 ¡¡Sí, sí, sí!! LA COPA YA ESTÁ AQUÍ. La expedición de la @SEFutbol aterriza en Madrid y… ¡Estamos deseando veros!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/CuM3tFku59 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Premierul spaniol Pedro Sánchez a primit luni echipa națională pentru a marca victoria de la Campionatul Mondial. Oficialul le-a transmis jucătorilor și staff-ului tehnic aprecieri pentru munca depusă pe durata competiției și pentru evoluțiile care au dus la câștigarea trofeului.

În timpul întâlnirii, Pedro Sánchez i-a încurajat pe fotbaliști să privească spre următorul obiectiv important, turneul final din 2030. „De ce să nu credem că, cum se spune, lucrurile bune vin câte trei?”, a spus el.

Ulterior, echipa națională a fost primită la Palatul Zarzuela de Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia, alături de Prințesa Leonor și Infanta Sofía. Familia regală a felicitat delegația spaniolă după succesul de la Cupa Mondială.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, junto a la Selección Española Masculina de Fútbol, campeona de la #CopaMundialFIFA 2026.#VamosEspaña | #FIFAWorldCup ➡️https://t.co/hIcO7q5Dyn pic.twitter.com/JukwTsT75l — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 20, 2026

În timpul recepției de la Palatul Zarzuela, jucătorii au început să cânte scandarea tradițională „Campioni, campioni” înainte de fotografia oficială. Regele Felipe al VI-lea a descris victoria drept un „triumf epic” și a mulțumit echipei pentru revenirea Spaniei în vârful fotbalului mondial. Monarhul a apreciat parcursul formației pe durata turneului și a afirmat că nimic nu poate umbri „bucuria de a aduce trofeul acasă”.

Sărbătoarea echipei a continuat pe străzile Madridului, iar parada a avut ca destinație finală Piața Cibeles, locul tradițional al marilor celebrări sportive din capitala Spaniei. Acolo au fost programate principalele momente dedicate câștigării celui de-al doilea trofeu mondial din istoria naționalei.

În paralel cu festivitățile din Spania, FIFA a anunțat deschiderea unor proceduri disciplinare împotriva Argentinei după incidentele produse în timpul finalei Cupei Mondiale. Investigația vizează comportamentul mai multor jucători și al unui membru al staff-ului tehnic, urmând să fie stabilite eventualele sancțiuni.