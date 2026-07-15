AntenaPLAY, ținta unui atac cibernetic. Abonații nu au putut accesa site-ul în timpul semifinalei Franța – Spania

Platforma de streaming AntenaPLAY a întâmpinat probleme tehnice în timpul semifinalei Campionatului Mondial 2026 dintre Franța și Spania, meci încheiat cu scorul de 0-2. Site-ul serviciului a fost indisponibil în prima parte a partidei, iar numeroși abonați nu au reușit să urmărească întâlnirea în format web, situație care a generat un val de reacții negative în mediul online.

Prima semifinală a Campionatului Mondial 2026 a înregistrat o audiență record la televiziune. Duelul dintre Franța și Spania, în care s-au aflat față în față Kylian Mbappe și Lamine Yamal, a fost urmărit, în medie, de 2,6 milioane de telespectatori, devenind cel mai urmărit meci al turneului de până acum.

În paralel, AntenaPLAY s-a confruntat cu dificultăți tehnice. Site-ul platformei de streaming a Grupului Intact nu a funcționat în prima jumătate de oră a semifinalei, chiar în timpul unuia dintre cele mai așteptate meciuri ale competiției.

Deși aplicația AntenaPLAY a rămas funcțională pe întreaga durată a incidentului, utilizatorii care au ales să urmărească partida prin intermediul site-ului nu au putut accesa transmisiunea. În consecință, pagina de Facebook a platformei a fost inundată de mesaje din partea abonaților nemulțumiți, care au reclamat faptul că nu au beneficiat de serviciul pentru care au plătit, au cerut explicații, rambursarea abonamentelor și au criticat funcționarea platformei. Unii utilizatori au semnalat inclusiv apariția erorilor 502 și 503 Service Unavailable și au amenințat că vor sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Ulterior, reprezentanții AntenaPLAY au explicat că problemele au fost provocate de un atac cibernetic asupra site-ului antenaplay.ro, desfășurat din zeci de țări.

Potrivit acestora, atacul a vizat exclusiv site-ul web al platformei, în timp ce aplicațiile AntenaPLAY pentru Smart TV, telefoane mobile și tablete au funcționat normal, iar transmisiunea meciului nu a fost întreruptă pe aceste dispozitive.

Reprezentanții platformei au precizat că echipa tehnică, împreună cu partenerii de infrastructură, a remediat situația în primele 15-20 de minute de la începerea partidei. De asemenea, utilizatorii care erau deja conectați la site înainte de declanșarea atacului au putut urmări meciul fără întreruperi.

AntenaPLAY a mai transmis că, până în prezent, a difuzat 100 de meciuri de la Campionatul Mondial, într-un context cu un număr record de utilizatori conectați simultan, iar platforma a funcționat în mod constant în parametri normali.

Compania a precizat că incidentul a afectat exclusiv accesul prin intermediul site-ului web, pentru aproximativ 20 de minute, în timp ce abonații au avut acces neîntrerupt la semifinala Franța – Spania prin aplicațiile mobile și Smart TV AntenaPLAY.

În urma incidentului, platforma a anunțat că a implementat măsuri suplimentare de protecție împreună cu partenerii săi tehnici. Totodată, reprezentanții AntenaPLAY au precizat că analiza completă a situației este în desfășurare și că vor ține cont de experiența fiecărui utilizator afectat.