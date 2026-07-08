Incidentul care a pus pe jar Australia. Ce s-a întâmplat cu cea mai mare rețea de telecomunicații

O pană de amploare produsă la Telstra, cea mai mare companie de telecomunicații din Australia, a provocat perturbări semnificative la nivel național. Defecțiunea a dus la suspendarea unor servicii feroviare, a lăsat mii de utilizatori fără conexiune mobilă și a determinat autoritățile să deschidă o anchetă privind apelurile de urgență care nu au putut fi conectate.

Problema a debutat miercuri, la ora 04:30, ora locală. Directorul financiar al companiei, Michael Ackland, și-a prezentat scuzele pentru incident și a precizat că au fost afectate „anumite apeluri mobile și servicii de date”.

Potrivit reprezentanților Telstra, serviciile au fost restabilite complet după aproximativ 12 ore. Oficialii au explicat că întreruperea a fost provocată de o defecțiune software asociată serverelor de cronometrare din centrele de date din Sydney și Melbourne, excluzând posibilitatea unui atac cibernetic.

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a calificat incidentul drept „profund îngrijorătoare”, în contextul impactului extins asupra infrastructurii de comunicații.

Telstra a descris întreruperea drept una „intermitentă”, însă a recunoscut că efectele s-au resimțit la nivel național. Michael Ackland a declarat că operatorul a efectuat verificări privind situația persoanelor care au încercat să contacteze serviciile de urgență în perioada incidentului. Potrivit acestuia, șase dintre cei care au apelat au avut nevoie de intervenție imediată.

Reprezentantul companiei a explicat că sistemele de rezervă, care redirecționează apelurile către serviciile de urgență prin intermediul altor operatori de telefonie mobilă, au funcționat în mare parte conform așteptărilor.

Întrebat dacă utilizatorii mai pot avea încredere în rețeaua Telstra după această întrerupere, Ackland a afirmat: „Australia poate avea absolută încredere în cea mai mare companie de telecomunicații a sa… luăm aceste întreruperi foarte, foarte în serios.”

Oficialul Telstra a subliniat că investițiile realizate pentru creșterea rezilienței infrastructurii sunt consistente, însă complexitatea rețelei poate genera, ocazional, astfel de incidente.

„Investițiile noastre în reziliență, securitate cibernetică și redundanță în rețeaua noastră sunt semnificative, dar este o rețea mare și complexă și, din când în când, apar probleme.”, a declarat Michael Ackland.

Autoritățile au confirmat că sunt efectuate verificări pentru aproximativ trei duzini de apeluri către serviciile de urgență care nu au fost procesate în timpul întreruperii. Totodată, acestea au precizat că „sistemul de bază triplu zero rămâne operațional”.

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a anunțat că Autoritatea Australiană pentru Comunicații și Media va investiga cauzele și efectele incidentului.

Defecțiunea a avut consecințe și asupra transportului feroviar. În statul Victoria, toate serviciile feroviare regionale au fost anulate, iar în New South Wales o parte dintre cursele regionale au înregistrat întârzieri și perturbări.

Problemele s-au extins și asupra transportului național de marfă, unde activitatea a fost afectată de lipsa comunicațiilor. Tot în urma penei, sistemele de plată au întâmpinat dificultăți. Aproximativ 80.000 de companii care folosesc aplicația Tyro nu au putut procesa plățile în perioada întreruperii.

Incidentul readuce în atenție probleme similare produse în Australia în ultimii ani. În septembrie anul trecut, o pană majoră la Optus, al doilea cel mai mare operator de telecomunicații din țară, a fost asociată cu trei decese, după ce sute de persoane din mai mult de jumătate din Australia nu au reușit să contacteze serviciile de urgență timp de 13 ore.

Optus a fost sancționată ulterior și pentru o altă întrerupere produsă în 2023, care a împiedicat mii de utilizatori să apeleze serviciile de urgență.