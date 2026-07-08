S-a redeschis un drum național important după o investiție de peste 121 de milioane de lei. Lucrările au fost finalizate după 11 ani

Lucrările de modernizare a sectorului de drum național DN 2L Soveja-Lepșa, cu o lungime de aproximativ 16 kilometri, au fost recepționate miercuri, în prezența reprezentanților Consiliului Județean Vrancea, ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași și Buzău, precum și ai administrației locale.

Recepția marchează finalizarea unui proiect de infrastructură desfășurat într-o zonă montană cu relief dificil, după un proces început în urmă cu mai bine de 11 ani. Valoarea investiției depășește 121 de milioane de lei.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a precizat că proiectul a fost inițiat în anul 2015, când specialiști de la Facultatea de Construcții a Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași au evaluat traseul. Acesta a arătat că, la acel moment, în numeroase porțiuni drumul era practic impracticabil, fiind acoperit de vegetație matură, iar în unele zone mai exista doar un singur fir de circulație, accesibil doar cu autovehicule specializate.

Potrivit acestuia, durata îndelungată a proiectului s-a datorat în principal procedurilor administrative și obținerii avizelor necesare, care au durat mai mult decât execuția efectivă a lucrărilor. Constructorii au finalizat modernizarea în aproximativ doi ani.

„Statului îi este mai greu să construiască tocmai că tot statul se blochează singur, se sabotează de foarte multe opri. De ce spun asta? În primul rând acest concept a început în 2015 (…), când am luat-o efectiv cu nişte profesori universitari de la Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii ‘Alexandru I. Cuza’ Iaşi la pas pe acest drum. În foarte multe zone era doar o potecă şi era aproape imposibil să ne mai gândim că mai poate fi făcut acest drum, crescuseră copaci de 30-40 de ani pe el, nu mai exista decât pe anumite zone câte un singur fir de mers. Nu mai puteai circula decât cu autovehicule specializate. A durat aproape 11 ani ca să ajungem în acest moment pentru că, ce să vedeţi, ca de fiecare dată în ultimii 36 de ani, în România durează mai mult hârtiile, avizele de la ministere, de la agenţii, de peste tot, decât efectiv să construiască, aşa cum au făcut constructorii, în aproape doi ani”, a declarat, cu ocazia recepţiei drumului, preşedintele CJ Vrancea, Nicuşor Halici.

Conform DRDP, lucrările au inclus refacerea integrală a structurii rutiere, consolidarea versanților și realizarea unor lucrări de artă pentru creșterea siguranței circulației. Pe întregul tronson a fost realizat un carosabil nou din straturi moderne de asfalt, au fost amenajate acostamente impermeabilizate, au fost executate lărgiri ale platformei drumului pentru montarea parapetelor de siguranță și au fost construite trotuare pietonale pe anumite sectoare, în special în zona localității Lepșa.

Proiectul a cuprins și construirea a opt viaducte de coastă, amplasate între kilometrii 64+737 și 65+805, pentru stabilizarea platformei drumului în zonele cu risc de alunecare a terenului. Totodată, au fost construite două poduri noi peste pâraiele Lepșuleț și Lepșa.

În cadrul investiției au mai fost executați aproape cinci kilometri de ziduri de sprijin de diferite tipuri și aproximativ 1,6 kilometri de rigole ranforsate destinate evacuării apelor.

Potrivit DRDP, în urma lucrărilor, DN 2L Soveja–Lepșa beneficiază de o infrastructură rutieră modernizată, sisteme hidrotehnice extinse și elemente de siguranță rutieră conforme cu standardele actuale.

Beneficiarul investiției este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin DRDP Iași. Lucrările au fost executate de asocierea formată din Lemacons SRL, în calitate de lider, alături de Citadina 98 SA și Trameco SA.

Contractul, finanțat de la bugetul de stat, are o valoare de 121.720.782,63 lei, fără TVA. Lucrările au început la 6 aprilie 2022, iar perioada de garanție a investiției este de șapte ani.