Unitatea 1 a CNE Cernavodă, reconectată la Sistemul Energetic Național. Reactorul a revenit în funcțiune după finalizarea lucrărilor de mentenanță

Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în cursul dimineții de duminică, după finalizarea programului de oprire planificată început în luna mai.

Potrivit companiei, în perioada în care reactorul a fost oprit au fost desfășurate activități incluse în mai multe programe tehnice esențiale. Acestea au vizat programul de mentenanță preventivă, programul de mentenanță corectivă, programul de inspecții, programul de testări obligatorii efectuate în timpul opririlor planificate, precum și programul de implementare a modificărilor de proiect.

Reprezentanții companiei au precizat că toate lucrările prevăzute în cadrul programului de oprire planificată au fost realizate în condiții de siguranță pentru personalul centralei, pentru populație și pentru mediul înconjurător, în conformitate cu procedurile aprobate aplicate la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

„Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă”, a transmis compania într-un comunicat.

Amintim că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a intrat în oprire planificată la data de 10 mai 2026. Reactorul Unității 1 a fost pus în funcțiune în anul 1996, iar de la începutul exploatării sale a contribuit la evitarea emiterii în atmosferă a aproximativ 145 de milioane de tone de dioxid de carbon. Totodată, unitatea a livrat în condiții de siguranță peste 149 de milioane de MWh de energie electrică, înregistrând un factor de capacitate de peste 90%.

Potrivit datelor prezentate de companie, Unitatea 1 de la Cernavodă se află, din punctul de vedere al factorului de capacitate, în topul primelor trei reactoare nucleare la nivel mondial.

Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, fiecare cu o capacitate instalată de 700 MWe. Compania administrează, de asemenea, Fabrica de Combustibil Nuclear din Pitești, producător calificat de combustibil nuclear de tip CANDU 6.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai sistemului energetic din România, asigurând aproximativ 20% din producția națională de energie electrică. Cele două unități aflate în exploatare utilizează tehnologia canadiană CANDU 6, bazată pe uraniu natural și apă grea, fiind recunoscute la nivel internațional pentru performanța operațională și standardele ridicate de siguranță. De-a lungul anilor, centrala a contribuit semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la consolidarea securității energetice a țării.