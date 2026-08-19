Mai ieftin decât în România, la câțiva kilometri de graniță. Prețurile care îi atrag pe șoferi

În prezent, motorina se vinde în România cu aproximativ 10,20 lei pe litru, ceea ce înseamnă un cost de 510 lei pentru un plin de 50 de litri. La câțiva kilometri de graniță, în Bulgaria, același carburant poate fi cumpărat cu aproximativ 9,65 lei pe litru.

Prețul motorinei s-a modificat de șapte ori de la începutul lunii, deși între timp a intrat în vigoare acciza dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media practicată anul trecut. Evoluția prețului a inclus atât scăderi, cât și majorări succesive.

În cazul benzinei, prețul actual este de aproape 9,60 lei pe litru, situându-se aproximativ la nivelul de dinaintea intrării în vigoare a măsurilor fiscale adoptate de Parlament. Un plin de 50 de litri ajunge, în aceste condiții, la aproape 480 de lei.

Diferențele devin mai vizibile pentru șoferii care trec granița și aleg să alimenteze în țările vecine. În Bulgaria, prețurile sunt mai mici atât la benzină, cât și la motorină, în timp ce în Ungaria diferența este mai redusă la motorină și mai mare la benzină.

La Durankulak, localitate aflată la aproximativ 9 kilometri de frontiera cu Vama Veche, avantajul este mai important în cazul benzinei. „În continuare, aici, să știți că prețurile la combustibil sunt mai mici față de România. Spre exemplu, aici un litru de benzină costă 1,57 euro, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că, la un plin de 50 de litri, șoferii pot câștiga 65 de lei dacă alimentează din Bulgaria.

Tot aici, motorina costă 1,84 euro, adică 9 lei și 65 de bani. Cu alte cuvinte, la un plin de 50 de litri, șoferii dau mai puțin cu 25 de lei. Totuși, șoferii trebuie să ia în calcul și costul deplasării până în Bulgaria. De regulă, de aici, din țara vecină, alimentează șoferii care locuiesc în apropierea graniței sau turiștii care tranzitează zona”, a transmis pentru Digi24, Iulia Stanciu.

În Bulgaria, un litru de benzină costă la Durankulak 1,57 euro, echivalentul a aproximativ 8,20 lei. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența față de România ajunge astfel la aproximativ 65 de lei.

Motorina are în aceeași localitate un preț de 1,84 euro, adică aproximativ 9,65 lei pe litru. La un plin de 50 de litri, șoferii plătesc cu circa 25 de lei mai puțin decât în România.

Economia trebuie raportată însă la distanța parcursă până la stația de alimentare. Pentru șoferii care locuiesc în apropierea frontierei, diferența poate reprezenta un avantaj, în timp ce turiștii aflați deja în tranzit pot profita de prețurile mai mici fără să facă un drum separat.

Și în Ungaria carburanții au prețuri mai mici decât în România, chiar dacă măsurile de plafonare aplicate anterior au fost eliminate. În cazul motorinei, diferența este redusă, în timp ce benzina este mai ieftină într-o măsură mai vizibilă.

În Ungaria, după eliminarea plafonării prețurilor la carburanți, motorina a ajuns la 679 de forinți pe litru, adică aproape 10 lei, iar benzina costă 590 de forinți, echivalentul a aproximativ 8,7 lei pe litru.

„După ce, în primăvară, prețul motorinei și benzinei în Ungaria era plafonat de fosta guvernare la 595 de forinți litrul de benzină, respectiv 615 forinți litrul de motorină, acum prețurile s-au mai schimbat în țara vecină după eliminarea acestor măsuri de protecție. Acum, motorina costă 679 de forinți litrul, în timp ce benzina costă 590 de forinți pe litru, adică un preț mai mic decât cel din perioada de plafonare. În lei, acest lucru înseamnă aproape 10 lei pentru litrul de motorină, în timp ce benzina are un preț mai convenabil decât în România: costă în jur de 8,7 lei”, a transmis jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă din Ungaria.

Pentru un plin de 50 de litri de motorină, economia față de România este estimată la aproximativ 7,5-10 lei. În cazul benzinei, diferența depășește 20 de lei pentru aceeași cantitate.

Calculul arată că avantajul este mai redus în Ungaria decât în Bulgaria, în special în cazul motorinei. Diferențele de preț nu sunt însă suficient de mari, în general, pentru a justifica o deplasare făcută special pentru alimentare.