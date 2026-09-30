Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în luna octombrie. Cât vor plăti șoferii

Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorina standard, între 1 și 15 octombrie 2026. Decizia vine după analiza evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri, 30 septembrie 2026, că reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard va fi menținută în perioada 1–15 octombrie 2026. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de Legea nr. 162/2026, pe fondul presiunilor de pe piața carburanților.

Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea accizei rămâne la 25% și pentru prima jumătate a lunii octombrie. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și este stabilită în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă. Astfel, între 1 și 15 octombrie 2026, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Analiza pentru prima jumătate a lunii octombrie arată că variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) a ajuns la +63,70%. În același timp, variația procentuală a prețului mediu la pompă pentru motorina standard (VM) a fost de +35,01%.

Pe baza acestor indicatori și a mecanismului prevăzut de Legea nr. 162/2026, Ministerul Finanțelor a stabilit menținerea reducerii accizei la nivelul de 25% pentru intervalul 1–15 octombrie 2026.

Potrivit Ministerului, intervenția are ca obiectiv limitarea efectului de propagare a costurilor cu carburanții în economie, în special în transport și logistică. Creșterea acestor costuri poate influența, la rândul său, prețurile bunurilor de consum.

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanțelor a precizat că va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.