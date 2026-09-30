Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în luna octombrie. Cât vor plăti șoferii
SURSA FOTO: Dreamstime - benzinărie
Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorina standard, între 1 și 15 octombrie 2026. Decizia vine după analiza evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.
Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 15 octombrie
Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri, 30 septembrie 2026, că reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard va fi menținută în perioada 1–15 octombrie 2026. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de Legea nr. 162/2026, pe fondul presiunilor de pe piața carburanților.
Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea accizei rămâne la 25% și pentru prima jumătate a lunii octombrie. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și este stabilită în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.
Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă. Astfel, între 1 și 15 octombrie 2026, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.
Prețul motorinei, urmărit la fiecare două săptămâni
Analiza pentru prima jumătate a lunii octombrie arată că variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) a ajuns la +63,70%. În același timp, variația procentuală a prețului mediu la pompă pentru motorina standard (VM) a fost de +35,01%.
Pe baza acestor indicatori și a mecanismului prevăzut de Legea nr. 162/2026, Ministerul Finanțelor a stabilit menținerea reducerii accizei la nivelul de 25% pentru intervalul 1–15 octombrie 2026.
Potrivit Ministerului, intervenția are ca obiectiv limitarea efectului de propagare a costurilor cu carburanții în economie, în special în transport și logistică. Creșterea acestor costuri poate influența, la rândul său, prețurile bunurilor de consum.
Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanțelor a precizat că va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.