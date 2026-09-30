Recunoaștere europeană la Alicante! Muzeul Cazinoului din Constanța, finalist în Gala DASA Award 2026

Simbolul absolut al Mării Negre continuă să uimească Europa. După un proces amplu de restaurare care i-a redat strălucirea de altădată, Muzeul Cazinoului din Constanța a bifat o reușită uriașă pe scena culturală internațională: s-a numărat printre cei cinci finaliști ai prestigioasei competiții European Museum Academy Awards 2026, la categoria DASA Award.

Ceremonia oficială a avut loc pe 26 septembrie 2026, într-un cadru de poveste, la MARQ – Museo Arqueológico Provincial de Alicante din Spania. Această selecție plasează definitiv proiectul de pe faleza mării în elita inovației muzeale europene, alături de instituții de profil cu tradiție din Austria, Germania, Italia sau Polonia.

Premiul DASA, acordat anual de European Museum Academy, este una dintre cele mai importante distincții europene dedicate educației, accesibilității, incluziunii și noilor forme de dialog dintre muzeu și public.

Prezența Cazinoului din Constanța în finală confirmă faptul că un monument istoric de clasă A își poate transforma arhitectura monumentală într-o experiență interactivă, vie și contemporană.

„Pentru Constanța, prezența în finala DASA Award 2026 reprezintă o recunoaștere internațională a proiectului muzeal al Cazinoului și a felului în care patrimoniul construit poate deveni punct de plecare pentru o experiență muzeală contemporană, accesibilă și orientată către public”, a declarat Anamaria Mișa, director general al Cazinoului din Constanța.

Proiectul dezvoltat la malul Mării Negre a fost nominalizat alături de concepte culturale renumite pe plan internațional:

ZOOM Children’s Museum (Viena, Austria)

Ocean Museum Germany (Stralsund, Germania)

The Home of the Human Safety Net (Veneția, Italia)

The Walery Rzewuski Museum of History of Photography in Kraków (MuFo) din Polonia — cel din urmă fiind desemnat marele câștigător al ediției DASA 2026.

Inaugurat în 2025, imediat după finalizarea lucrărilor complexe de restaurare ale bijuteriei Art Nouveau, Muzeul Cazinoului din Constanța propune o abordare curatorială inovatoare. Într-un spațiu de peste 1.100 de metri pătrați, clădirea însăși devine exponat principal.

Scenografia modernă, elementele multimedia și parcursul expozițional conceput inteligent oferă vizitatorilor o imersiune fascinantă în istoria zbuciumată, în memoria și în glamour-ul Cazinoului și al orașului Constanța de altădată.

Activitatea culturală de la faleza mării este mai intensă ca niciodată în această toamnă. Pe lângă spațiul muzeal deschis vizitatorilor, spectaculoasa sală de bal a Cazinoului găzduiește în prezent Cazino Music Festival, un festival de muzică clasică ce se va desfășura până la data de 22 noiembrie 2026.