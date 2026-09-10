Cazinoul din Constanța pariază pe turismul cultural de elită: Lansează Cazino Music Festival, sub conducerea maestrului Ioan Holender

Cazinoul din Constanța își consolidează poziționarea pe piața evenimentelor de înaltă ținută și anunță lansarea Cazino Music Festival, un proiect strategic menit să creeze o nouă tradiție culturală la malul Mării Negre și să valorifice comercial și identitar patrimoniul arhitectural al monumentului Art Nouveau.

Desfășurat pe parcursul a 11 weekenduri consecutive, în perioada 12 septembrie – 22 noiembrie 2026, festivalul aduce un model operațional de amploare: o stagiune extinsă ce acoperă toamna, atragând un public premium și diversificat în sala de concerte de 300 de locuri a Cazinoului.

Parteneriatul strategic pentru prima ediție îl aduce la cârma artistică pe maestrul Ioan Holender, fostul director al Operei de Stat din Viena (1992–2010) și fost director al Festivalului Internațional „George Enescu”. Experiența sa de management cultural la cel mai înalt nivel garantează un program selectat direct de pe marile scene ale Europei – Viena, Berlin sau Milano.

Strategia din spatele Cazino Music Festival mizează pe eliminarea barierelor de accesibilitate pentru consumatorul neinițiat, păstrând în același timp un standard necompromis al calității.

„Cel mai important este ca în interiorul Cazinoului să se întâmple ceva pe măsura a ceea ce reprezintă clădirea pe dinafară. Firul roșu trebuie să rămână calitatea. (…) Muzica nu trebuie să fie întâmpinată cu prejudecata că trebuie mai întâi să o cunoști ca să te poți bucura de ea. Poți veni fără să știi. Dar trebuie să vii deschis și să ai curiozitatea de a rămâne. Dacă spectatorul va spune «Vreau să vin din nou», atunci am reușit”, susține Ioan Holender, Director Artistic al festivalului.

Fiecare dintre cele 11 weekenduri din calendarul festivalului este structurat ca un produs cultural de sine stătător, adresat unor nișe variate de public – de la iubitorii de muzică barocă și operă, până la consumatorii de jazz, musical și crossover:

12 – 13 Septembrie: Virtuozitate fără granițe – Janoska Ensemble

19 – 20 Septembrie: Rafinamentul Barocului italian – I Solisti Veneti

26 – 27 Septembrie: De la Mozart la Broadway – Liviu Holender & Adriana González

3 – 4 Octombrie: Tradiție și inovație – CrossNova

10 – 11 Octombrie: Atmosfera Vienei și Parisului interbelic – Romana Amerling & The Henry Love Group

17 – 18 Octombrie: Tradiții în dialog – Hugo Wolf Quartett

24 – 25 Octombrie: O călătorie în jurul lumii prin muzică – Eddie Luis 5

31 Octombrie – 1 Noiembrie: Două surori, un singur limbaj muzical – Druml Sisters (Ania & Sophie Druml)

7 – 8 Noiembrie: Excelența muzicii de cameră românești – Arcadia Quartet

14 – 15 Noiembrie: O voce de referință a operei contemporane – Adela Zaharia

21 – 22 Noiembrie: Marile roluri ale baritonului verdian – Ionuț Pascu

Managementul Cazinoului din Constanța subliniază importanța alinierii conținutului artistic cu valoarea de brand a clădirii monument istoric. Investiția în programe de înaltă ținută este văzută ca o etapă esențială în consolidarea reputației instituției pe termen lung.

„Avem patrimoniul necesar. Avem o istorie extraordinară. Avem Marea Neagră și suntem locul în care s-au întâlnit culturi, limbi și comunități timp de secole. (…) Prestigiul Cazinoului nu poate fi întreținut numai de arhitectura sa și de propria istorie. Și nu orice eveniment devine important pentru că se desfășoară într-o clădire importantă. Uneori se întâmplă exact invers: ceea ce alegem să așezăm într-un asemenea spațiu spune cât de mult îl respectăm”, afirmă Anamaria Mișa, Director General al Cazinoului din Constanța.

Pentru maximizarea gradului de ocupare și facilitarea accesului publicului, biletele au fost puse în vânzare printr-un sistem omnichannel: